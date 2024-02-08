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08 Şubat 2024 Perşembe 17:39:00 - Güncelleme:08 Şubat 2024 Perşembe 17:39:00

Terör örgütlerinin alçak algı operasyonu çöktü! Adliye saldırısı iddiaları yalanlandı

Kaynak: AA

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Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, İstanbul Çağlayan Adliyesi önünde polis noktasına düzenlenen terör saldırısında hayatını kaybeden Dilfiraz Karataş'ın "polis kurşunuyla öldüğü" yönündeki iddiaların terör örgütlerinin propagandası olduğunu açıkladı.

Merkezden yapılan açıklamada, Dilfiraz Karataş isimli vatandaşımızın teröristlerin açtığı ateş sonucu sırtına isabet eden iki kurşunla hayatını kaybettiği belirtilirken, "Güvenlik kamerası görüntüleri incelendiğinde de Dilfiraz Karataş'ın vurulduğu anda, polis memurumuzun yan tarafında olduğu görülmektedir. Karataş'a isabet eden kurşunlar ise sırt bölgesinden girmiştir. Dolayısıyla sırtına isabet eden mermilerin yan taraftan ateşlenmiş olması imkansızdır" ifadeleri kullanıldı.

"TERÖR ÖRGÜTLERİNİN PROPAGANDASINA İTİBAR ETMEYİNİZ"

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yapılan açıklamanın tamamı şu şekilde:

İstanbul Çağlayan Adliyesi önünde polis noktasına düzenlenen terör saldırısında hayatını kaybeden Dilfiraz Karataş'ın "polis kurşunuyla öldüğü" yönündeki iddialar, terör örgütlerinin propagandasıdır.

6 Şubat tarihinde İstanbul Çağlayan Adliyesi önündeki polis noktasına silahlı saldırı düzenlenmiş, saldırıda 1 vatandaşımız yaşamını yitirirken, 3'ü polis 6 kişi de yaralanmıştır. Etkisiz hale getirilen 2 teröristin, terör örgütü DHKP/C mensubu oldukları tespit edilmiştir.

Çağlayan Adliyesi, D Blok kapısının karşısında şüpheli şahıs/şahıslara yönelik Görevli Polis Memurlarınca yapılan uygulama sırasında kabarık mont giyen gözlüklü Pınar Birkoç, görevli polis memurlarının yanına giderek yüzlerine 2-3 saniye kadar biber gazı sıkmıştır. Bu sırada kadın teröristin arkasında bulunan Emrah Yayla, görevli polis memurlarını hedef alarak silahla ateş etmiş, polis memurumuz yaralanmıştır.

Saldırıya uğrayan polislerimizden biri C blok istikametine doğru yönelmiştir. İki terörist, C blok istikametine yönelen polis memurumuza ateş etmeye devam etmiştir. Dilfiraz Karataş isimli vatandaşımız, teröristlerin açtığı ateş sonucu sırtına isabet eden iki kurşunla hayatını kaybetmiştir.

Güvenlik kamerası görüntüleri incelendiğinde de Dilfiraz Karataş'ın vurulduğu anda, polis memurumuzun yan tarafında olduğu görülmektedir. Karataş'a isabet eden kurşunlar ise sırt bölgesinden girmiştir. Dolayısıyla sırtına isabet eden mermilerin yan taraftan ateşlenmiş olması imkansızdır.

Dilfiraz Karataş, teröristlerin arkadan açtığı ateş sonucu sırtından vurulmuştur.

Akabinde C blok önündeki nöbet kulübesine ateş açmaya başlayan teröristler, nöbet kulübesindeki polislerimizin karşı ateşiyle etkisiz hale getirilmişlerdir.

Terör örgütlerinin propagandasına itibar etmeyiniz.

Etiketler : terör saldırısı polis noktası propaganda ADLİYE SALDIRISI
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