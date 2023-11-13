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13 Kasım 2023 Pazartesi 12:25:00 - Güncelleme:13 Kasım 2023 Pazartesi 12:25:00

Terör örgütlerine yönelik operasyonlarda 255 şüpheli yakalandı

Kaynak: AA

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İçişleri Bakanlığı, bölücü terör örgütü PKK ile DEAŞ, FETÖ ve sol terör örgütlerine düzenlenen operasyonlarda, 255 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

İçişleri Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Jandarma Genel Komutanlığı TEM Daire Başkanlığı koordinesinde, terör örgütlerinin faaliyetleri ve finans kaynaklarının engellenmesi kapsamında, PKK'ya yönelik Ağrı, Ankara, Antalya, Ardahan, Balıkesir, Batman, Diyarbakır, Edirne, Gaziantep, Hakkari, İstanbul, Kırklareli, Kocaeli, Mardin, Muğla, Ordu, Osmaniye, Şanlıurfa, Tekirdağ, Tunceli ve Van il jandarma komutanlıklarınca gerçekleştirilen operasyonlarda 41 zanlı yakalandı.

Terör örgütü DEAŞ'a yönelik Antalya, Çankırı, Edirne, Hatay, Isparta, İzmir, Kayseri, Kırşehir, Kilis, Mardin, Niğde, Samsun ve Yozgat il jandarma komutanlıkları tarafından düzenlenen operasyonlarda ise 19 zanlı gözaltına alındı.

FETÖ'ye yönelik Afyonkarahisar, Bartın, Bursa, Edirne, Isparta, İstanbul, İzmir, Kastamonu, Kayseri, Kütahya, Malatya, Manisa, Mersin, Muğla, Osmaniye, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Tokat ve Van il jandarma komutanlıklarınca düzenlenen operasyonlarda da 40 şüpheli yakalandı.

Terörizmin finansmanına yönelik Balıkesir, Diyarbakır, Erzurum, Muş ve Şırnak il jandarma komutanlığınca düzenlenen operasyonlarda 24 zanlı gözaltına alındı.

Sol terör örgütlerine yönelik operasyonlarda 131 şüpheli yakalandı.

Adıyaman, Amasya, Antalya, Ardahan, Aydın, Bingöl, Bursa, Elazığ, Eskişehir, Iğdır, İstanbul, Karabük, Karaman, Konya, Manisa, Muş, Sakarya, Sivas, Şırnak, Tunceli ve Yozgat il jandarma komutanlıklarınca, sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütlerini övücü paylaşımlarda bulunduğu tespit edilen 38 zanlı hakkında da adli işlem başlatıldı.

Etiketler : içişleri bakanlığı bölücü terör örgütü pkk deaş fetö
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