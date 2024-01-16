"Terör örgütlerine ağır darbeler indirdik" Bakan Güler: Örgütün hareket kabiliyetini bitirdik

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, TBMM Genel Kurulu'nda terörle mücadeleye ilişkin bilgilendirme oturumunda konuştu.

Milli Savunma Bakanı Güler, "(Pençe operasyonları) Şu an orada olmasaydık örgütün sınırlarımıza saldırıları önceki gibi devam edecek, şehirlerimizde daha büyük bedeller ödeyecektik." dedi.

Güler, "Bugün artık yurt içinden tek bir şehit haberi gelmiyor, üs bölgelerimize tek bir saldırı yapılmıyor. Bu da terörü kaynağında yok etme stratejimizin başarısını gösteriyor." ifadelerini kullandı.

Bakan Güler, "Mehmetçik karşısında aciz kalan teröristlerin son çırpınışları. Teröristlerin kalbi Zap'a ulaşmamız, örgütün son direncini Pençe-Kilit sahasında ortaya koymasına sebep oldu." diye konuştu.

Milli Savunma Bakanı Güler, "Kim destek verirse versin, hangi bahaneyle, ne sebeple olursa olsun güney sınırlarımız boyunca bir terör koridoru kurulmasına izin vermeyeceğiz." dedi.

Güler. konuşmasına şöyle devam etti:

"Pençe bölgesinde üs bölgelerimize PKK'lı teröristlerin 3 bin 151 taciz ve sızma girişimi oldu. Bu saldırılara mukabil Irak'ın kuzeyinde 1689 terörist etkisiz hale getirildi"