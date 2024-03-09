VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
İsrail hükümetine ilişkin Dışişleri'nden yeni açıklama: "Sorumlu sizsiniz"
Papa'dan Türkiye mesajı: Arabulucu olabilir
İsrail'de bebek katili Netanyahu'ya protesto: "Sen baştasın, sen suçlusun"
Türk ve Yunan kuvvetler ortak görev gerçekleştirdi
Malatya'da 3.5 büyüklüğünde deprem!
Bakan Işıkhan duyurdu! Milli gelir Türkiye tarihinde ilk kez bir trilyon doları aştı
09 Mart 2024 Cumartesi 20:41:00 - Güncelleme:09 Mart 2024 Cumartesi 20:41:00

Terör örgütleri DHKP/C ve MLKP'ye operasyon: 20 gözaltı

Kaynak: AA

ABONE OL

İstanbul merkezli 2 ilde terör örgütleri DHKP/C ve MLKP'ye yönelik eş zamanlı düzenlenen "Bozdoğan-10" operasyonlarında 20 şüphelinin gözaltına alındı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemiz kararlılıkla devam edecek." ifadesini kullandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu, İstanbul ve Eskişehir'de eş zamanlı Bozdoğan-10 operasyonlarının düzenlendiğini belirten Yerlikaya, 20 şüphelinin yakalandığını aktardı.

Bakan Yerlikaya, operasyonlara ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"DHKP/C terör örgütü içerisinde 'aranıyor' durumda olan örgüt mensuplarının ihtiyaçlarını karşılayarak silah ve mühimmat tedariki sağlayan, örgütsel dokümanları ileterek örgütün kuryeliğini yaptığı tespit edilen 11 şüpheli yakalandı. MLKP terör örgütü içerisinde, örgütün sözde şehitler ayı olarak gördüğü kasım ayındaki etkinliklerinde, örgüt adına faaliyet yürütürken hayatını kaybeden örgüt mensuplarının anmalarına katılan, sosyal medya üzerinden örgüt propagandası yaptığı tespit edilen 9 şüpheli yakalandı. Operasyonlar sonucu çok sayıda dijital materyal ve örgütsel dokümana el konuldu. İstanbul Başsavcılığımızı ve operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum."

Etiketler : Terör Operasyon Gözaltı DHPKP/C MLKP
Estetik açıklaması dikkat çekti

Estetik açıklaması dikkat çekti
Gökhan Türkmen, Selami Şahin şarkısını yorumladı

Gökhan Türkmen, Selami Şahin şarkısını yorumladı
Taş Kağıt Makas nefes kesiyor!

Taş Kağıt Makas nefes kesiyor!
İkizlere sürpriz kutlama

İkizlere sürpriz kutlama
Dedesi adına at yarışı düzenlendi

Dedesi adına at yarışı düzenlendi
Merve Boluğur sosyal medyaya yoğunlaşmış

Merve Boluğur sosyal medyaya yoğunlaşmış
Dert ortağı Çağatay

Dert ortağı Çağatay
‘Gidemem'e yeni yorum

‘Gidemem'e yeni yorum
Paris'ten geldi, Hakan'a koştu

Paris'ten geldi, Hakan'a koştu

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX