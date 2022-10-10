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10 Ekim 2022 Pazartesi 22:48:00 - Güncelleme:10 Ekim 2022 Pazartesi 22:48:00

Terör operasyonlarında bir haftada 91 şüpheli yakalandı

Kaynak: TRT Haber

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Terörle mücadele operasyonları devam ediyor. Jandarma Genel Komutanlığı'nın 30 Eylül-7 Ekim tarihleri arasında 32 ilde düzenlediği operasyonlarda 91 şüpheli yakalandı.

Açıklama, Jandarma Genel Komutanlığı'nın sosyal medya hesabından yapıldı.

Terör örgütlerine yönelik 30 Eylül-7 Ekim tarihleri arasında 32 ilde eş zamanlı 67 operasyon düzenlendiği belirtildi.

Operasyonların, PKK/YPG, FETÖ, DEAŞ, El Kaide terör örgütü üyelerine yönelik düzenlendiği ifade edildi.

Operasyonlarda 91 şüpheli yakalandı. PKK terör örgütü mensubu bir kişi de teslim oldu.

Etiketler : Operasyon Terör örgütü Jandarma
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