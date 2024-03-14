Eyüpsultan'da ehliyetsiz şekilde araç kullanırken kaza yaparak Oğuz Murat Aci'nin ölümüne sebep olan Timur Cihantimur ve annesi Eylem Tok önce Mısır ve daha sonra da ABD'ye kaçmıştı. ABD'de görüntülenen Eylem Tok ve oğlu Timur Cihantimur'un gülümseyen fotoğrafları tepki çekti.

İstanbul'da Eylem Tok ile ünlü estetikçi Bülent Cihantimur'un 16 yaşındaki oğlu Timur Cihantimur ATV motoru ile emniyet şeridinde duran gruba çarparak Oğuz Murat Aci'yi hayattan kopardı, 4 kişiyi de yaraladı.

Cani anne Eylem Tok, kazadan 3 saat sonra oğlu Timur ile birlikte önce Mısır'a oradan da ABD'ye kaçtı.

HAKLARINDA KIRMIZI BÜLTEN ÇIKARILDI

Haklarında kırmızı bültenle yakalama kararı çıkartılırken Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "ABD Adalet Bakanlığı'ndan yanıt geldi, belgeleri tamamladık, gönderdik. Süreç işliyor. Talepname 1 hafta-10 gün içinde ABD'ye iletilecek" bilgisini verdi.

TEPKİ ÇEKEN GÜLÜMSEME

Oğuz Murat Aci'nin ölümüne sebep olurken 4 kişiyi de yaralayan katil Timur Cihantimur'un canavar annesiyle birlikte New York'ta taksiye binerken çekilen görüntülerinde pişkin bir şekilde gülümsemeleri ise tepki çekti.