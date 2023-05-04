"Temmuz'da enflasyon farkı ve refah payıyla çalışan ve emeklilerimizi daha da rahatlatacağız"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Giresun'da düzenlenen mitingde önemli açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar...

Giresun dün Pontus çetelerine bu vatan topraklarını dar etmişti. İnanıyorum ki Giresun bugün de Kandil'in şakşakçılarına, FETÖ'nün haşhaşilerine vatan topraklarını dar edecek

14 Mayıs'ta sadece sizin oy kullanmanız yeterli değil, en az bir dostunuzu, komşunuzu sandığa götürerek oy vermesini sağlamanız lazım

Kandil'den selam geliyor Bay Bay Kemal'e. Ne diyor, "Desteğimiz onunla." Bu Kandil'dekiler, Kürt kardeşlerimi tenzih ediyorum, Kürt kardeşlerimle bunların benzer yanı yok, hiç alakası yok. Ama bunların dini yok, bunların ezanı yok.

Ekonomide büyük mücadeleler ve fedakarlıklar sonucunda kurduğumuz yerli ve milli modeli yıkıp ülkemizi tefecilerin at koşturduğu yer haline getirmek istiyorlar

(Kılıçdaroğlu) Çayı görse anlamaz, fındığı görse tanımaz ama bol bol yalanı söyler

Çarşıda pazarda yaşanan pahalılığı yine biz aşarız. Enflasyon geçtiğimiz ay itibarıyla yüzde 43'e indi. İnşallah her ay bu şekilde azala azala devam edecek

Temmuz ayında hem enflasyon farkını hem refah payını dikkate alan yeni artışlarla çalışanlarımızı ve emeklilerimizi daha da rahatlatacağız

Bizim davamız ülkemizin kazanımlarını daha da ileriye taşıma, evlatlarımıza aydınlık bir gelecek, miras bırakma davasıdır

Gelin ülkemizin, milletimizin, evlatlarımızın aydınlık geleceği için 14 Mayıs'ta Türkiye Yüzyılı etrafında kenetlenelim

Biz bugüne kadar sadece eserlerimizle, hizmetlerimizle konuştuk. Giresun'a da son 21 yılda, 51 milyar TL'yi aşkın kamu yatırımı yaptık

CHP içindeki gerçekten Cumhuriyetçi, Gazi Mustafa Kemal'in istiklal anlayışına sahip insanlarımızın hassasiyetlerinin nasıl istismar edildiğini biliyoruz

Bizim için IMF bitmiştir. Biz bize yeteriz. Merkez Bankası'nın şu anda döviz rezervi 115 milyar dolar oldu

Bu zihniyet Kandil'de PKK, Pensilvanya'da FETÖ, Afrika'da sömürgeci, Asya'da fitneci olarak karşımıza dikilen zihniyettir.

Bu ay doğalgaz tamamen ücretsiz. Londra'daki tefecilerden gelmiyor, Karadeniz'deki doğalgazdan geliyor

Yerli ve milli otomobilimiz TOGG artık yollarda. Her ne kadar birileri değersizleştirmeye çalışsa da bu başarı hepimize güç verdi

Ayrıntılar geliyor...