‘Temizlik mühendisi' mutluluk saçıyor

Filistin'de kendisini "Temizlik Mühendisi ve Mutluluk Elçisi" olarak tanımlayan temizlik işçisi Ahmed Hamayl (31), El Bire kentindeki sokakları temizleyerek insanları mutlu etmeyi amaçlıyor. Kırmızı kalp ve çiçeklerle süslenmiş arabasıyla sokakları dolaşarak çöp toplayan Hamayl, insanlarla olan samimi diyaloğu ve özverili çalışması nedeniyle herkesin sevgisini kazandı. Bulduğu değerli eşyaları sahiplerine iade etmesiyle kentte ün kazanan Hamayl, El Bire Belediyesi tarafından ödüllendirildi.

