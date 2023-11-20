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KGM duyurdu: Ankara-İstanbul istikameti yarın ulaşıma kapatılacak
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20 Kasım 2023 Pazartesi 23:32:00 - Güncelleme:20 Kasım 2023 Pazartesi 23:32:00

KGM duyurdu: Ankara-İstanbul istikameti yarın ulaşıma kapatılacak

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TEM'in Bolu Dağı geçişi Ankara-İstanbul istikameti yarın 08.00-22.00 arasında ulaşıma kapanacak.

Karayolları Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada "Anadolu Otoyolu Bolu Dağı Geçişi, bakım-onarım çalışmaları nedeniyle Ankara- İstanbul istikametinde 21 Kasım 2023 Salı günü 08:00-22:00 saatleri arasında ulaşıma kapatılacaktır. Ulaşım, Abant Kavşağı ile Kaynaşlı Kavşağı arasında D-100 Devlet Yolu üzerinden sağlanacaktır. Otoyolun İstanbul-Ankara istikameti bu süreçte hizmet vermeye devam edecektir. Kamuoyuna duyurulur" denildi.

Etiketler : Bolu Dağı Ankara-İstanbul ulaşım kapanacak
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