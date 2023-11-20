KGM duyurdu: Ankara-İstanbul istikameti yarın ulaşıma kapatılacak

Karayolları Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada "Anadolu Otoyolu Bolu Dağı Geçişi, bakım-onarım çalışmaları nedeniyle Ankara- İstanbul istikametinde 21 Kasım 2023 Salı günü 08:00-22:00 saatleri arasında ulaşıma kapatılacaktır. Ulaşım, Abant Kavşağı ile Kaynaşlı Kavşağı arasında D-100 Devlet Yolu üzerinden sağlanacaktır. Otoyolun İstanbul-Ankara istikameti bu süreçte hizmet vermeye devam edecektir. Kamuoyuna duyurulur" denildi.