KGM duyurdu: Ankara-İstanbul istikameti yarın ulaşıma kapatılacak
TEM'in Bolu Dağı geçişi Ankara-İstanbul istikameti yarın 08.00-22.00 arasında ulaşıma kapanacak.
Karayolları Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada "Anadolu Otoyolu Bolu Dağı Geçişi, bakım-onarım çalışmaları nedeniyle Ankara- İstanbul istikametinde 21 Kasım 2023 Salı günü 08:00-22:00 saatleri arasında ulaşıma kapatılacaktır. Ulaşım, Abant Kavşağı ile Kaynaşlı Kavşağı arasında D-100 Devlet Yolu üzerinden sağlanacaktır. Otoyolun İstanbul-Ankara istikameti bu süreçte hizmet vermeye devam edecektir. Kamuoyuna duyurulur" denildi.
⚠️ Basın Duyurusu��— Karayolları Genel Müdürlüğü (@KarayollariGM) November 20, 2023
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- KGM duyurdu: Ankara-İstanbul istikameti yarın ulaşıma kapatılacak
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