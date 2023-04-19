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19 Nisan 2023 Çarşamba 19:29:00 - Güncelleme:19 Nisan 2023 Çarşamba 19:29:00

Temel Karamollaoğlu'ndan Ali Babacan'a ortak liste tepkisi... "Böyle bir mantık olabilir mi?"

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Seçimlere 25 gün kala 7'li koalisyondaki liste krizi iyice derinleşti. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, ittifak ortağı DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ı sert sözlerle eleştirdi. Ortak listede mutabakata varamadıklarını belirten Karamollaoğlu, "DEVA Partililer 'Bizim liderliğimizde olsun' dedi. Böyle bir mantık olabilir mi? Doğru dürüst AK Parti'den oy bile alamamış bir parti." ifadelerini kullandı.

14 Mayıs seçimlerine sayılı gün kalmışken sürekli kavga ve tartışmalarla gündeme gelen 7'li koalisyondaki krizlerin birisi daha gün yüzüne çıktı.

Seçimlere kendi logo ve listeleriyle gireceklerini açıklayan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, son anda karar değiştirip CHP listelerinden gireceklerini belirtti.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ı sert sözlerle eleştirdi.

Bir televizyon programına katılan Karamollaoğlu, şöyle konuştu:

"Beni konuşturmasınlar. Ortak listede anlaşmayı sağlayamadık, ben çok gayret ettim. DEVA Partililer 'Bizim liderliğimizde olsun' dedi. Böyle bir mantık olabilir mi? Doğru dürüst AK Parti'den oy bile alamamış bir parti." ifadelerini kullandı.

"BANA BUNLARI SÖYLETMESİNLER"

"Anlaşmayı sağlayamadık, ben çok gayret ettim. Tamam da böyle bir mantık olur mu? Onlar kendilerini düşünsünler. DEVA Partililer 'Bizim liderliğimizde olsun' dedi. Böyle bir mantık olabilir mi? Doğru dürüst AK Parti'den oy bile alamamış bir parti. 20 yıllık bir partiyi bırakacaksın, Türkiye'nin her tarafında teşkilatlanmış, seçim kurullarında sandıklarında temsil hakkı var, ama 'Siz durun biz girelim' diyeceksin. Bunu söylediler ben garipsedim. Böyle bir mantık olur mu? Siz biraz farklısınız diye düşünüyorlar. Bu yaklaşımdan dolayı kendi amblemleriyle giriyorlar. Bana bunları söyletmesinler."

Etiketler : 7'li koalisyon temel karamollaoğlu ali babacan
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