Temel ile Fadime unutuldu

KAMPANYA BİLE BAŞLATILDI

Trabzon'da bir zamanlar sıkça anılan Temel, Fadime, Dursun isimleri artık unutulmaya yüz tuttu. Son yıllarda bu isimler yeni doğan bebeklere pek konulmazken, bugünlerde bu isimlerin sayısı bir elin parmaklarını geçmeyecek kadar azalmış durumda. 2012 yılında Trabzon'un Arsin İlçe Belediye Başkanlığı yöreye özgü Temel ve Fadime gibi isimlerin unutulmaya yüz tutması üzerine aileler tarafından yeni doğan bebeklere verilmesi için bir kampanya başlatmıştı.

FUTBOLCU İSİMLERİ REVAÇTA

Trabzon'da başlatılan kampanya çerçevesinde yeni doğan bebeklere Temel, Dursun ve Fadime gibi isimlerden bir tanesi veren ailelere altın hediye edilmişti. Fakat yine de bu isimlerin çoğalması sağlanamadı. Trabzon Ortahisar İlçe Nüfus Müdürlüğü'nde bu yıl itibariyle nüfus kütüklerinde Temel, Fadime, Dursun isimlerine pek rastlanılmazken, bu isimlerin yerine futbol sahalarındaki ünlü futbolcuların ve televizyon dizilerindeki karakterlerin isimleri konuluyor.