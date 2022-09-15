15 Eylül 2022 Perşembe 14:34:00 - Güncelleme:15 Eylül 2022 Perşembe 15:46:00
TEM Otoyolu'nda tır devrildi! Bölgede trafik durdu
Son Dakika Haberleri.. İstanbul'da TEM Otoyolu Edirne istikameti Büyükçekmece mevkiinde bir tır devrildi. Bölgede trafik dururken, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi
İstanbul'da TEM Otoyolu Edirne istikameti Büyükçekmece mevkiinde bir tır devrildi. Bölgede trafik dururken, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
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