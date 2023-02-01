TEM Otoyolu Esenler mevkisinde kaza: 1 ölü

TEM Otoyolu Esenler mevkisinde Edirne istikametinde seyreden Ferdi Ağdaş (43) yönetimindeki 34 KRN 29 plakalı otomobil tek taraflı kaza yaptı.

Olay yerine sevk edilen emniyet görevlilerinin kaza işlemlerini yaptığı sırada aynı yönde seyreden Berivan Y'nin kullandığı 34 ALD 682 plakalı otomobil, ilk olarak Ağdaş'ın aracına daha sonra polis ekibinin aracına çarptı.

Yaralanan Ağdaş ve bir polis memuru hastaneye kaldırıldı. Ferdi Ağdaş, hastanede hayatını kaybederken polis memurunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.



Kazanın ardından 34 ALD 682 plakalı otomobilin sürücüsü Berivan Y. olay yerinden kaçtı, otomobilde bulunan bir kadın ise gözaltına alındı.



Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapatılan TEM Otoyolu Edirne istikameti, ekiplerin çalışmalarını tamamlamalarının ardından yeniden açıldı.

