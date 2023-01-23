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23 Ocak 2023 Pazartesi 15:41:00 - Güncelleme:23 Ocak 2023 Pazartesi 15:41:00

TEM Daire Başkanı Hasan Yiğit: (DEAŞ) Sadece 2022'de 19 canlı bomba yakalandı

Kaynak: AA

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Terörle Mücadele (TEM) Daire Başkanı Hasan Yiğit, 2022 yılında DEAŞ terör örgütüne üye 19 canlı bombanın yakalandığını söyledi.

Terörle Mücadele (TEM) Daire Başkanı Hasan Yiğit, Antalya'nın Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da katılımıyla düzenlenen Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürleri Değerlendirme Çalıştayı'nda, emniyet güçlerinin vatandaşın güvenliği için kararlılıkla büyük bir gayret ortaya koyduğunu ifade etti.

Sol terör örgütlerinin faaliyetlerinin 2022 yılı içerisinde önemli oranda engellendiğini ve geriletildiğini aktaran Yiğit, 2016'dan bu yana DHKP-C, MLKP, TKP/ML ve MKP terör örgütlerinin kırsal kadrolarının tamamen sona erdirildiğini vurguladı.

DEAŞ terör örgütünün tüm çabalarına rağmen 6 yıldır Türkiye'de eylem gerçekleştiremediğini aktaran Yiğit, "Ülkemiz ve Suriye'de lider kadrolarının etkisiz hale getirilmesi, yürütülen başarılı çalışmalar ve analiz çalışmaları bu terör örgütünün faaliyetlerini durdurma noktasına getirmiştir. Önemli dijital arşivlerinin deşifre edilmesi sonucu canlı bomba eylemi yapabilecek sadece 2022 yılında 19 canlı bomba yakalanarak adalete teslim edilmiştir." dedi.

FETÖ terör örgütünün devam eden kadro kaybını engellemeye çalıştığına dikkati çeken Yiğit, yurt dışında kara propaganda yapan FETÖ'nün böylece kadrolarına moral vermeye çalıştığını söyledi.

FETÖ'nün özellikle Batı ülkelerinde imaj ve algı çabalarının dikkati çektiğini ifade eden Yiğit, "Yunanistan'dan yurt dışına kaçış girişimleri ve öğrenci evi görünümünde eleman temini faaliyetleri devam etmektedir. Terör örgütünü en çok tedirgin eden konulardan biri üst düzey yöneticilerinin yurt dışında yakalanarak ülkemize getirilmesidir. Bugün itibarıyla 33 ülkeden 143 şahıs getirilerek adalet önüne çıkartıldı." diye konuştu.

PKK'nın Türkiye için bir beka sorunu olduğuna değinen Yiğit, bu terör örgütüne karşı da kararlı bir mücadele yürüterek terör örgütünün gücü ve etkisinin kırıldığını belirtti.

Yiğit, "Amanoslar, Şanlıurfa, Adıyaman, Tendürek, Kars, Kağızman ve Karadeniz Bölgesi'ndeki terör varlığı tamamen sona erdirilmiştir. Çoğu sınır illerinde olmak üzere 100 civarında terörist kalmıştır. Milletimiz emin olsun, kalanını da temizleyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Etiketler : terörle mücadele deaş hasan yiğit fetö
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