VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
MSB'den Yunanistan açıklaması
Arap Birliği'ne olağanüstü toplantı çağrısı
CHP'de torpil furyası! Makamlar akrabalara dağıtıldı
Teleferik kazasında yaralanan 4 kişi taburcu oldu
Kars'ta aranan 420 kişi yakalandı
Başkan Erdoğan, Irak Türkmen Toplumu temsilcilerini kabul etti
22 Nisan 2024 Pazartesi 18:49:00 - Güncelleme:22 Nisan 2024 Pazartesi 18:49:00

Teleferik kazasında yaralanan 4 kişi taburcu oldu

Kaynak: AA

ABONE OL

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde 1 kişinin öldüğü teleferik kazasında yaralananlardan 4'ü hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Sarısu mevkisindeki Tünektepe Teleferik Tesisi'nde meydana gelen kazada parçalanan teleferikte yaralanan Herdem Eyüpoğlu ve Kaan Akgün'ün Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, 17 yaşındaki Lütfullah Gümüş ve Akmaral Abdyldaeva'nın ise Kepez Devlet Hastanesi'ndeki tedavileri tamamlanarak işlemlerin ardından taburcu edildi.

Kaza nedeniyle vücutlarının çeşitli yerlerinde kırıklar bulunan Keziban Çapar Gümüş, 10 yaşındaki Fatih Gümüş ve Özlem Şahin'in ise tedavileri sürüyor.

KAZA VE ADLİ SÜREÇ

Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla yoğunluğun yaşandığı teleferik tesisinde 12 Nisan'da meydana gelen kazada parçalanan kabinden düşen 1 kişi hayatını kaybetmiş, aynı kabindeki 2'si çocuk 7 kişi yaralanmıştı. Diğer kabinlerde tahliyeleri yapılan 11 kişi de kontrol amaçlı hastaneye kaldırılmıştı.

Sistemin durması nedeniyle havada asılı kalan 24 kabindeki 174 kişi ise AFAD'ın koordinesinde yaklaşık 22,5 saat süren çalışmaların sonunda kurtarılmıştı.

Kazaya ilişkin gözaltına alınan 14 şüpheliden aralarında eski ANET Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü olan Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz'ün de bulunduğu 5'i tutuklanmıştı.

Etiketler : ANTALYA KONYAALTI TELEFERİK KAZA YARALI
Wilma Elles genç kalma sırrını açıkladı

Wilma Elles genç kalma sırrını açıkladı
Çekimler başladı

Çekimler başladı
Cilt bakımı önemli

Cilt bakımı önemli
Ahmet Kural ve Çağla Gizem Şahin oğullarına kavuştular

Ahmet Kural ve Çağla Gizem Şahin oğullarına kavuştular
Sanatçı Kadir İnanır hastaneden taburcu edildi

Sanatçı Kadir İnanır hastaneden taburcu edildi
Şükrü Özyıldız ve Sibil Çetinkaya'nın aşkları doludizgin devam ediyor! "Londra pahalı bir tatil oldu"

Şükrü Özyıldız ve Sibil Çetinkaya'nın aşkları doludizgin devam ediyor! "Londra pahalı bir tatil oldu"
Nilgün Belgün gösterisini bağışladı

Nilgün Belgün gösterisini bağışladı
Bir kez daha evleneceğini duyurdu

Bir kez daha evleneceğini duyurdu
Demet Akbağ'dan saçlarıyla ilgili dikkat çeken itiraf!

Demet Akbağ'dan saçlarıyla ilgili dikkat çeken itiraf!

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX