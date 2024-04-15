Antalya'da 1 kişinin ölümü 17 kişinin yaralanmasına neden olan teleferik kazasıyla ilgili dönemin ANET Genel Müdürü olan Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz tutuklandı.

Antalya'da yaşanan teleferik kazası ile ilgili soruşturma kapsamında toplanan ve tedavinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden dönemsel ANET Genel Müdürü ve son seçimlerde CHP'den Kepez Belediye Başkanı seçilen Mesut Kocagöz ile mevcut ANET Genel Müdürü Vekili Ahmet Buğra Samsunlu, mekanik mühendisi Okan Erol, Megatower bakım şirketi sahibi Serdar Tezcan, bakım şirketi bakım ve otomasyon amiri Serkan Yellice 'taksirle ölüm ve yaralanmaya neden olma' suçundan tutuklandı.

Diğer 9 şüpheliden 8'i için adli kontrol kararı verildi, 1 kişi ise serbest bırakıldı.

SUÇLAMALARI REDDETTİ

CHP'li Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz ifadesinde kendisine yöneltilen suçlamaları kabul etmedi olayda kusurunu olmadığını söyledi.

Faciada hayatını kaybeden Memiş Gümüş için üzüntüsünü belirterek başsağlığı dileyen Kocagöz, "Yaralılara acil şifalar diliyorum. Hali hazırda Kepez belediye başkanlığı yapmaktayım. Yaklaşık 6,5 yıl teleferikle ilgili hiçbir sıkıntı yaşamadık. Aynı zamanda yönetim kurulu üyeleri olarak teleferik konusunda herhangi bir sıkıntı olmaması için sürekli çalıştık. Kazadan önce yapılan ağır bakım ve yıllık bakımlarla ilgili hiçbir bilgim bulunmamaktadır.

Teleferik benden önceki genel müdür döneminde faaliyete alınmıştı. Benim herhangi bir sorumluluğum var ise benim haricimde sorumluluğa gidecek 4 kişi daha bulunmaktadır. Tek sorumlu benmişim gibi gösterildi. Ben bilgi alınacak diye adliyeye gelmiştim.

Böyle bir taleple karşılaşacağımı düşünmüyordum. Ön bilirkişi raporunda civatalarla ilgili hususlar yazmaktadır. Ayrıca bilirkişi raporunun da hatalı olduğunu söylemek isterim. Söz konusu teleferikle ilgili bakımlar ve civatalar, direklerin bakımı ve buna benzer tadilat onarımın yapıldığına dair bilgi ve belgeleri avukatım birazdan sunacaktır. Benim istifa dilekçem, evrak numaram, hepsi dosyada kayıtlıdır.

Büyükşehir Belediye Başkanı tarafından ANET A.Ş. de eksilen bir kişilik kontenjan geç bildirildiği için ticaret sicilden tasdiklenmesi de 2024 yılının Şubat ayını bulmaktadır.

Benim görev yaptığım süre zarfında rutin bakımlar ile ağır bakımların eksiksiz yapıldığı, ANET A.Ş. Yönetim Kuruluna Mega Tower isimli şirket tarafından sunulmaktadır. Raporlar düzenli olarak çift heyet tarafından kontrol edilmektedir, suçsuzum." dedi.