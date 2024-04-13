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Teleferik kazasında 13 gözaltı! "İşletmenin tahliye planı yok"
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13 Nisan 2024 Cumartesi 16:28:00 - Güncelleme:13 Nisan 2024 Cumartesi 16:28:00

Teleferik kazasında 13 gözaltı! "İşletmenin tahliye planı yok"

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Adalet Bakanı Tunç, Antalya'da meydana gelen teleferik kazasında, teleferik hattını işleten firma ile bakım ve onarımından sorumlu firmanın sorumlu ve çalışanlarının da aralarında yer aldığı 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiğini açıkladı.

Ayrıntılar geliyor...

Etiketler : Yılmaz Tunç acil eylem planı tahliye planı
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