Antalya'da 12 Nisan'da yaşanan teleferik faciası ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, teleferik hattını işleten ANET'in önceki genel müdürü ve son seçimlerde CHP'den Kepez Belediye Başkanı seçilen Mesut Kocagöz'ün de aralarında olduğu 5 kişi 'taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan tutuklanmıştı.

CHP'li Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz'ün ifadesinde "Yaklaşık 6,5 yıl teleferikle ilgili hiçbir sıkıntı yaşamadık. Kazadan önce yapılan ağır bakım ve yıllık bakımlarla ilgili hiçbir bilgim bulunmamaktadır. Tek sorumlu benmişim gibi gösterildi" dediği öğrenildi.

Uzmanlar tarafından hazırlanan bilirkişi raporunda bakım, onarım ve denetimde kusurlar olduğu belirtilerek, kazanın, deformasyona uğrayan cıvataların kopmasından kaynaklandığı, bakım sözleşmesinde yer almasına rağmen bağlama elemanlarının kontrolünün yapılmadığına dikkat çekildi.

Faciada ihmali olanların tutuklanmasına tepki gösteren CHP'lilerin cezaevi önünde çadır kurup, eylem yapması 'pes' dedirtti.

PİŞKİNLİĞİN BU KADARI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel de, tutuklama kararı üzerine sosyal medya hesaplarından açıklama yaparak, "Karar hukuki değil siyasidir.

Kuşkusuz kazada dahli olan kim varsa kimsenin gözyaşına bakılmamalıdır. Bu kırmızı çizgimizdir. Bu hassasiyetle teleferik kazasındaki adli soruşturmayı yakından takip etmeyi sürdüreceğiz ama sırf partilimiz diye başkanımızı günah keçisi ilan edemezsiniz" dedi.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ise "Yaşanan olayın acısı üzerimizdeyken Mesut Kocagöz Başkanımız hakkında alınan karar, tüm toplum adına üzüntü vericidir" paylaşımında bulundu.

TELEFERİK KAZASINDAKİ İHMALLER İFADELERE YANSIDI

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde faaliyet gösteren Sarısu-Tünektepe teleferik hattındaki teleferik faciasının ardından Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında aralarında Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz'ün de olduğu 5 kişi tutuklandı. Faciayla ilgili ihmaller zinciri ifadelere de yansıdı.

SABAH'ın ulaştığı ifadelerde, makine mühendisi olan şüphelilerden Serdar Tezcan şirket olarak Tünektepe Teleferiğinin ağır bakımıyla ilgili 159 kalemlik bir çalışma yaptıklarını, ANET A.Ş. Genel Müdürü Ahmet Buğra Samsunlu'ya bu durumu bildirdiğini ancak bakımın 19 kalem olarak yapılması gerektiğine dair bir formla kendilerine dönüş yapıldığını söyledi.

Tezcan yapılan 19 kalemlik bakımda direk tabanları ve direk tabanlarında olması gereken somon, cıvata ve benzeri materyallerin kontrolü ve bakımının da yapılmadığını, teleferikteki makara ve makara sistemlerinin de kontrol edilmediğini vurguladı.

Antalya Konyaaltı ilçesinde Sarısu-Tünektepe Teleferik hattında bir kabinin hasar görmesi ve diğer kabinlerde yer alan kişilerin mahsur kalması sonucu Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

Başlatılan adli soruşturma kapsamında olayın nedeni ve sorumlularının tespiti amacıyla görevlendirilen bilirkişi heyeti olay yerinde inceleme çalışmalarını tamamladı ve sonrasında ön raporu Antalya Cumhuriyet Başsavcılığına sundu.

Ön raporda, olayın teleferiğin taşıyıcı direklerinin bağlantı noktalarında yer alan bağlantı elemanlarının yetersiz olması, korozyona uğraması ve taşıyıcı direklerde yer alan makara sistemlerinin hasarlı olması nedenleriyle taşıyıcı direğin bağlantı noktasından kırılmak suretiyle gerçekleştiği belirtildi.

Bu kapsamda, teleferik hattını işleten ANET A.Ş. isimli firma ile yine teleferik hattının bakım ve onarımdan sorumlu özel bir firmanın sorumlu ve çalışanlarının arasında yer aldığı toplamda 14 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Gözaltına alınan teleferik hattını işleten firma ile teleferik hattının bakım ve onarımından sorumlu firmanın yetkilileri ve çalışanlarının da aralarında yer aldığı 14 şüpheliden 5'i tutuklanırken, 8 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi, bir kişi de serbest bırakıldı.

TAKSİRLE ÖLÜME VE YARALANMAYA NEDEN OLMA SUÇUNDAN TUTUKLANDILAR

Tutuklanan şüpheliler arasında; 28 Kasım 2023 tarihine kadar teleferik hattını işleten ANET A.Ş. isimli firmada Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapan ve 31 Mart seçimlerinde Kepez Belediye Başkanı seçilen Mesut Kocagöz'de yer aldı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Kocagöz, bilirkişi ön raporu ve diğer şüphelilerin beyanları doğrultusunda teleferik faciasının yaşanmasında sorumlu olduğu tespiti üzerine taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma suçundan tutuklandı.

KENDİNİ SAVUNDU

Tutuklanan Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, kazadan önce yapılan yıllık ve ağır bakımlarla ile ilgili bir bilgisinin bulunmadığını öne sürdü.

Kocagöz, "Benim herhangi bir sorumluluğum var ise benim haricimde sorumluluğa gidilebilecek 4 kişi daha bulunmaktadır" diyerek suçu diğer çalışanlara attı.

Antalya 4. Sulh Ceza Hâkimliği, bilirkişi heyetinin ön raporunda belirtilen kazayla ilgili bakım ve onarım işlerindeki eksiklikler ile bir şüphelinin ifadesinde her sene 3 ay süren teleferik ağır bakımlarının kaza öncesinde 15 gün içinde yapıldığını beyan etmesi sonucu Karagöz ve diğer 4 şüphelinin delilleri yok etme, gizleme, tanık ve mağdurlar üzerinde baskı oluşturma şüphesiyle tutuklanmalarına karar verdi.

159 KALEM İŞLEMDEN 19'U YAPILMIŞ

Şüpheli Serkan Yellice savunmasında, yaşanan teleferik faciasına ilişkin çok çarpıcı ifadelerde bulundu.

Otomasyon görevlisi olarak çalıştığını beyan eden Yellice, 24 Kasım 2023 tarihinde Tünektepe Teleferiğinin onarım sürecine ilişkin 159 kalemden oluşan öneri sunduklarını, yerel seçimlerin olması nedeniyle 159 kalemden sadece 19 kalemin yapıldığını kaydetti.

Çalıştığı şirketin bakım onarıma ilişkin çalışmayı ANET A.Ş. Yönetim Kuruluna sunduğunu söyleyen Yellice, 159 kalem içerisinde yerine getirilmeyen 140 işlemin seçimlerden sonra tamamlanmasının planlandığını belirtti.

"MAKARA SİSTEMLERİ KONTROL EDİLMEDİ"

Mega Tower Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Tezcan şirket olarak Tünektepe Teleferiğinin ağır bakımıyla ilgili 159 kalemlik bir çalışma yaptıklarını, ANET A.Ş. Genel Müdürü Ahmet Buğra Samsunlu'ya bu durumu bildirdiğini ancak bakımın 19 kalem olarak yapılması gerektiğine dair bir formla kendilerine dönüş yapıldığını söyledi.

Tezcan, "Bizim bakım yaptığımız 19 kalemlik iş içinde bu kazaya sebebiyet verecek herhangi eksiklik bulunmamaktadır. Belki biz 19 kalemlik iş içerisinde bir takım bakımları yapmasaydık daha farklı boyutta kazaya sebebiyet verilebilirdi. Bilirkişi raporunda keşif fotoğrafında eksik somon olarak direk tabanı gösterilmiştir.

Bizim yapmış olduğumuz 19 kalemlik bakımda direk tabanları ve direk tabanlarında olması gereken somon, civata ve benzeri materyallerin kontrolü ve bakımı yapılmamıştı. 19 kalemlik bakımda teleferikteki makara ve makara sistemleri de kontrol edilmemişti" dedi.