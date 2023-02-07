Merdan Yanardağ'dan akılalmaz sözler

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli 7.7 ile Elbistan merkezli 7.6 şiddetindeki depremler; Malatya, Gaziantep, Hatay, Adana, Kilis, Adıyaman, Diyarbakır, Şanlıurfa, Osmaniye'de büyük yıkıma neden oldu.

Tüm Türkiye'yi yasa boğan olayın ardından devletin tüm kurumları ve yerel yönetimlerin yanında sivil kurtarma ekipleri, jandarma, polis ve Mehmetçik kurtarma çalışmalarına koştu.

10 ilde büyük bir özveri ile çalışmalar sürerken, muhalif yayın mecralarında ise yersiz eleştirilerle karalama kampanyası vardı.

DEPREM ÜZERİNDEN İKTİDARA OY VERENLERİ HEDEF ALDI

TELE 1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, binlerce insanın hayatını kaybettiği, on binlerce insanın yaralandığı depremi siyasi malzemeye dönüştürdü.

Deprem üzerinden iktidara oy veren vatandaşlar hedef alan Yanardağ, canlı yayında şu ifadeleri kullandı:

Bunları hep söyledik. Buralar dindar bölgeler. İnsanlar bile bile bu gerici partilere oy vermeye devam ettiler. Hangi gerekçeyle cezalandırmış olabilir ki Tanrı?

'ALLAHU EKBER' SEDALARI DA RAHATSIZ ETTİ

Güneydoğu bölgesini etkisi altına alan yıkıcı depremin ardından enkaz altında kalan vatandaşlar için ekipler seferber oldu. TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, göçükten sağ çıkarılan afetzedeleri kurtaranların 'Allahu Ekber' diyerek sevinç gözyaşları dökmesinden rahatsız oldu. Yanardağ, "Kurtarma çalışmaları sırasında "Allahu Ekber" diye slogan atmak nasıl bir zihniyettir. Pes artık" dedi.