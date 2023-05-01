VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
"Memurlarımızı enflasyona ezdirmeme sözümüzü yine tutacağız"
Şehir Hatları vapurları düdük çalma eylemini sürdürdü
Avrupa ve ABD'deki şirketler resesyon endişeleriyle işten çıkarmalara devam ediyor
Başkan Erdoğan, MMU'nun adını açıklayacak
Yurt dışı oylara "diplomatik kurye"li koruma
Başkan Erdoğan şehit ailelerine başsağlığı mesajı gönderdi
01 Mayıs 2023 Pazartesi 12:45:00 - Güncelleme:01 Mayıs 2023 Pazartesi 12:45:00

Tel Abyad'da şehit olan iki polis memuru için Şanlıurfa'da tören düzenlendi

Kaynak: AA

ABONE OL

Barış Pınar Hareket Bölgesi'nde bulunan Suriye'nin Tel Abyad ilçesinde patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan polis memurları Resul Barutçu ile Özgür Barçın törenle memleketlerine uğurlandı.

Şehit polisler Barutçu ile Barçın'ın cenazeleri, Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morgundan alınarak GAP Havaalanı'na getirildi.

Buradaki törende, şehitlerin öz geçmişleri okundu, İl Müftüsü Ramazan Tolan tarafından dua edildi.

Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, törende yaptığı konuşmada, şehitlere Allah'tan rahmet diledi.

Vali Ayhan, şunları kaydetti:

"Kahraman arkadaşlarımızı kaybettik, acımız çok büyük. Ancak bilinmelidir ki gücümüz, cesaretimiz ve kararlılığımız daha da büyük. Bugün gözyaşımızı içimize akıtacağız, hainleri de asla sevindirmeyeceğiz. Ben buradan PKK'ya, PKK'nın kollarına, onun sempatizanlarına ve işbirlikçilerine seslenmek istiyorum, alçak emellerinize asla ulaşamayacaksınız, asla kazanamayacaksınız. Biz hiçbir zaman yeise kapılmadık, kapılmayacağız. Biz bu topraklara çok ağır bedeller ödedik, bu toprakların ne ilk şehidi ne de son şehidi. Bizlere bu acıyı yaşatan hain terör örgütü PKK/PYD'nin her türlü uzantıları, onların destekçileri ve işbirlikçileri şunu iyi bilin, ülkemizin birlik ve beraberliğini hedef alan saldırılarınıza karşı, kahraman silah arkadaşlarımızın kararlı mücadelesiyle sizleri kendi kanınızda boğarak bu saldırıların bedelini çok ağır biçimde ödeteceğiz."

Törene, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcısı Cuma çoban, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mücahit Avkıran, İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan ile bazı sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile asker ve polisler katıldı.

Törenin ardından şehit Barutçu'nun naaşı Osmaniye'ye, Barçın'ın naaşı ise Ankara'ya askeri uçakla gönderildi.

Şanlıurfa Akçakale sorumluluk bölgesindeki Tel Abyad'da, terör örgütü PKK/PYD'nin yapmayı planladığı bombalı saldırı eylemlerinde kullanacağı patlayıcı malzemelere müdahale esnasında dün patlayıcılar infilak etmiş, olayda 2 polis memuru ile 1 yerel polis şehit olmuş, 7 polis memuru ile 4 yerel polis yaralanmıştı.

Etiketler : şehit polis memuru tel abyad tören uğurlama
Çocuklara yardım eli

Çocuklara yardım eli
Hadise'ye benzetildi

Hadise'ye benzetildi
Gizli aşk ortaya çıktı

Gizli aşk ortaya çıktı
‘Tarifi Zor'a beraat talebi

‘Tarifi Zor'a beraat talebi
Set arası tavla keyfi

Set arası tavla keyfi
Buray şarkıcı olma yolculuğunu bakın nasıl anlattı

Buray şarkıcı olma yolculuğunu bakın nasıl anlattı
Mankenlikten oyunculuğa Elif Aksu

Mankenlikten oyunculuğa Elif Aksu
Sevgilisini yalnız bırakmadı

Sevgilisini yalnız bırakmadı
Üzerinde taşıdığı uğurları var

Üzerinde taşıdığı uğurları var

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX