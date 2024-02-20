TEKNOFEST başvuru süresi uzatıldı

TEKNOFEST teknoloji yarışmalarına başvuru süresi uzatıldı
Kaynak: AA
TEKNOFEST 2024 teknoloji yarışmalarına başvuru süresi 29 Şubat'a uzatıldı.
TEKNOFEST'ten yapılan açıklamaya göre, TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında düzenlenen dünyanın en büyük teknoloji yarışmalarına gösterilen yoğun ilgi ve talep nedeniyle başvuru süresi 29 Şubat 2024 tarihine uzatıldı.
"TEKNOFEST ile Gelecek Sensin" mottosuyla prestijli yarışmalarda yüksek performans sergileyecek teknoloji tutkunlarına 30 milyon TL ödül ve 55 milyon TL'nin üzerinde malzeme desteği sağlanacak.
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