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18 Mart 2022 Cuma 14:59:00 - Güncelleme:18 Mart 2022 Cuma 15:00:00

TEKNOFEST Drone Şampiyonaları İçin Son Başvuru Tarihi 01 Nisan

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TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında düzenlenen Türkiye Drone Şampiyonası ve World Drone Cup için başvurular devam ediyor. Drone yarışçılarının kıyasıya mücadele ettiği bu iki şampiyonada sizde yerinizi almak için acele edin.

TEKNOFEST kapsamında ilk kez 2018 yılında düzenlenen World Drone Cup, STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ yürütücülüğünde Dünyanın en iyi Drone yarışçısını bu yıl da TEKNOFEST Samsun'da belirleyecek.

Dünyadan en fazla ülkenin ve en fazla sporcunun katıldığı yarışmaya bu yıl 32 ülkeden 32 en iyi sporcu katılacak ve Dünyanın en iyi Drone yarışçısı yine TEKNOFEST'te belirlenecek. Yarışma sonunda dereceye giren birinci 30.000 TL, ikinci 20.000 TL, üçüncü ise 10.000 TL para ödülü kazanacak.

Son başvuru tarihi 01 Nisan 2022 olarak açıklanan, sporcular tarafından büyük ilgi gören Türkiye Drone Şampiyonası ve World Drone Cup yarışmalarının heyecanına ortak olmak için hemen www.teknofest.org adresini ziyaret edebilirsin.

Etiketler : World Drone Cup 01 Nisan 2022 Türkiye Drone Şampiyonası TEKNOFEST
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