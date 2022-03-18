TEKNOFEST Drone Şampiyonaları İçin Son Başvuru Tarihi 01 Nisan

TEKNOFEST kapsamında ilk kez 2018 yılında düzenlenen World Drone Cup, STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ yürütücülüğünde Dünyanın en iyi Drone yarışçısını bu yıl da TEKNOFEST Samsun'da belirleyecek.

Dünyadan en fazla ülkenin ve en fazla sporcunun katıldığı yarışmaya bu yıl 32 ülkeden 32 en iyi sporcu katılacak ve Dünyanın en iyi Drone yarışçısı yine TEKNOFEST'te belirlenecek. Yarışma sonunda dereceye giren birinci 30.000 TL, ikinci 20.000 TL, üçüncü ise 10.000 TL para ödülü kazanacak.

Son başvuru tarihi 01 Nisan 2022 olarak açıklanan, sporcular tarafından büyük ilgi gören Türkiye Drone Şampiyonası ve World Drone Cup yarışmalarının heyecanına ortak olmak için hemen www.teknofest.org adresini ziyaret edebilirsin.