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TEKNOFEST coşkusu tam gaz sürüyor... Vatandaşlardan etkinliklere yoğun katılım
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27 Eylül 2023 Çarşamba 20:14:00 - Güncelleme:27 Eylül 2023 Çarşamba 20:14:00

TEKNOFEST coşkusu tam gaz sürüyor... Vatandaşlardan etkinliklere yoğun katılım

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TEKNOFEST İzmir'in ilk günü etkinliklerle tamamlandı. Festival alanında sergilenen Bayraktar Akıncı, Bayraktar Kızılelma, Bayraktar TB2, Bayraktar TB3, Anka, F-16, T-129 Atak Helikopteri, Cezeri, Hürjet ve Gökbey helikopteriyle fotoğraf çektiren vatandaşlar, yetkililerden de bilgi aldı.

Havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST İzmir'i ilk günde binlerce kişi ziyaret etti.

Çiğli Havaalanı'nda, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde düzenlenen Anadolu Ajansının 9. kez global iletişim ortağı olduğu TEKNOFEST İzmir'in ilk gün etkinlikleri tamamlandı.

İstanbul ve Ankara'nın ardından bu yıl üçüncüsü İzmir'de düzenlenen TEKNOFEST'te sabahın ilk saatlerinden itibaren büyük yoğunluk oluştu. Festival alanı, sabah 09.00'da ziyaretçilere açıldı. Alanı gezen binlerce ziyaretçi, paydaş firma ve kurumların alanındaki simülasyonları deneyip, stantlarını gezdi.

Hava gösterilerine büyük ilgi gösteren ziyaretçiler, Türk Yıldızları ve SOLOTÜRK gösterisini heyecanla izledi.

Öğrenciler, festival alanındaki stantlarda kurulan "Dikey Rüzgar Tüneli", "İklim Tüneli", "Güneş Gözlemi", "Planetaryum", "Uzay Temalı Çocuk Parkı", "Simülasyon Deneyim Alanları", "Katılımcı Stant Aktiviteleri", "Kara ve Hava Araç Sergisi", "Sıcak Hava Balonu" ve "Pedallı Uçuş Etkinliği"ne katıldı.

Festival alanında sergilenen Bayraktar Akıncı, Bayraktar Kızılelma, Bayraktar TB2, Bayraktar TB3, Anka, F-16, T-129 Atak Helikopteri, Cezeri, Hürjet ve Gökbey helikopteriyle fotoğraf çektiren vatandaşlar, yetkililerden de bilgi aldı.

Festivalin ilk gününde kentte zaman zaman yağmur etkili oldu.

TEKNOFEST İzmir, pazar gününe kadar birçok etkinlik ve gösteriye ev sahipliği yapacak.

"BUGÜNÜN RUHUNU HİSSETMEK BİZİM İÇİN APAYRI BİR ŞEY"

Festivali gezen İrem Gölboyu, AA muhabirine, ülkenin geleceği açısından TEKNOFEST'in çok önemli olduğunu belirterek, "Bugünün ruhunu hissetmek bizim için apayrı bir şey. Şanslı olduğumuzu düşünüyorum." dedi.

İlke Güven ise katıldığı ilk TEKNOFEST olduğunu ve çok keyif aldığını anlatarak, birçok yeni şey görüp, öğrendiğini dile getirdi.

Ortaokul öğrencilerinden Gökmen Koyuncu da Türk Yıldızları'nın gösterilerini izlediğini ve güzel bir gün geçirdiğini aktardı.

Ortaokul öğrencisi Mert Günay ise TEKNOFEST'te çok heyecanlı bir gün geçirdiğini söyledi.

Etiketler : teknofest bayraktar helikopter
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