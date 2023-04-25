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25 Nisan 2023 Salı 23:00:00 - Güncelleme:25 Nisan 2023 Salı 23:00:00

TEKNOFEST 2023 için 'raylı sistem kullanımı' tavsiyesi

Kaynak: AA

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İstanbul Valiliği, TEKNOFEST 2023 ziyaretçilerine, ulaşımdan kaynaklanabilecek sıkışıklık ve gecikmelerin önlenmesi için özel araç yerine raylı sistemi kullanmaları tavsiyesinde bulundu.

Valilikten yapılan açıklamada, dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST 2023 etkinliklerinin, 27 Nisan-1 Mayıs'ta İstanbul Atatürk Havalimanı etkinlik alanında gerçekleştirileceği belirtildi.

Açıklamada, katılımda beklenen ziyaretçi yoğunluğu nedeniyle ulaşımdan kaynaklanabilecek sıkışıklık ve gecikmelerin önlenmesi için ziyaretçilerin festival alanına ulaşımda özel araç yerine raylı sistem (Metro ve Marmaray) ulaşım imkanlarından yararlanmaları tavsiye edildi.

Halkalı–Gebze Marmaray hattında 15 dakika aralıklarla sefer düzenleneceği aktarılan açıklamada, "Marmaray'ı kullanacak ziyaretçiler TEKNOFEST alanına ulaşmak için Yeşilyurt İstasyonu'nda inerek, İETT Ring otobüsleriyle festival alanına ulaşabilirler. TEKNOFEST alanına doğrudan ulaşmak için M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı Metro Hattı kullanılabilir. M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı Metro İstasyonu arasında 6 dakika aralıklarla festival süresince seferler gerçekleştirilecektir." denildi.

Açıklamada, özel araçlar için park yerleri belirlendiği vurgulanarak, şu bilgilere yer verildi:

"M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı üzerinde; Yenikapı, Emniyet–Fatih, Sağmalcılar, Otogar, Merter, Zeytinburnu, Ataköy - Şirinevler İspark, M3 ve M9 Kirazlı Kayşehir Merkez ve Olimpiyat Bahariye üzerinde; Metrokent, Mahmutbey, Yenimahalle, Kirazlı İspark, M2 ve M6 Yenikapı Hacıosman ve Levent Boğaziçi-Hisarüstü üzerinde; Yenikapı, Şişhane, 4. Levent, Sanayi, Seyrantepe, Hacıosman İspark,

T1 Kabataş-Bağcılar üzerinde; Kabataş, Sultanahmet, Çemberlitaş, Şehremini İspark, M4 Kadıköy-Sabiha Gökçen üzerinde; Ünalan, Soğanlı İspark, M5 Üsküdar-Çekmeköy üzerinde; Bağlarbaşı, Çarşı, Dudullu, Çekmeköy İspark otoparklarına özel aracınızı bırakarak metro ile TEKNOFEST'e ulaşabilirsiniz."

Yeşilyurt Marmaray Durağı-TEKNOFEST etkinlik alanı arasında festival süresince İETT'in ring seferleri düzenleyeceği vurgulanan açıklamada, "Özel araç kullanmak zorundaki ziyaretçiler; otopark kapasitelerini dikkate alarak, Dünya Ticaret Merkezi Otoparkı ve yanındaki alan ile havalimanı girişindeki katlı otoparkı kullanılabileceklerdir. Ulaşımda muhtemel aksaklıkların önlenmesi amacıyla görevli personel tarafından yapılacak uyarılar ve yönlendirme işaretlerine riayet edilmesi önem teşkil etmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Etiketler : valilik teknofest İstanbul Valiliği
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