TEKNOFEST 2022 Teknoloji Yarışmaları Başvuruları Başladı!
Binlerce gencin merakla beklediği ve ilgiyle takip ettiği TEKNOFEST teknoloji yarışmaları başvuruları açıldı. Dünyanın en büyük havacılık festivallerinden olan ve ayakları yerden kesen TEKNOFEST rüzgarı bu yıl Kuzey'den esecek! 30 Ağustos – 4 Eylül tarihleri arasında Karadeniz'de gerçekleşecek olan TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında bu yıl Roket'ten Otonom Sistemlere, Yapay Zeka'dan Sualtı Sistemleri'ne kadar 39 farklı teknoloji yarışması gerçekleşecek.
Toplumun tamamında teknoloji ve bilim konusunda farkındalık oluşturmayı, Türkiye'nin bilim ve mühendislik alanlarında yetişmiş insan kaynağını artırmayı hedefleyen TEKNOFEST, teknoloji yarışmaları ile geleceğin teknolojilerini üretecek gençleri destekliyor.
Her yıl bir önceki yıla göre daha fazla yarışma kategorisinin açıldığı teknoloji yarışmaları ile TEKNOFEST 2022; ilk kez düzenlenen Dikey İniş Roket, Engelsiz Yaşam Teknolojileri, Lise Öğrencileri İklim Değişikliği Araştırma, Hyperloop Geliştirme Yarışmaları ile birlikte toplam 39 farklı teknoloji yarışmasına ev sahipliği yapacak.
Siz de teknoloji yarışmalarına katılarak TEKNOFEST 2022'nin bir parçası olmak istiyorsanız başvuru yapmak için tıklayın.
Son Başvuru Tarihi: 28 Şubat
TEKNOFEST 2022 Teknoloji Yarışmaları
1. Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışması
2. Roket Yarışması
3. Savaşan İHA Yarışması
4. İnsansız Hava Araçları Yarışması
5. Robotaksi-Binek Otonom Araç Yarışması
6. Model Uydu Yarışması
7. İnsansız Su Altı Sistemleri Yarışması
8. Sürü Robotlar Yarışması
9. Karma Sürü Simülasyon Yarışması
10. Sağlıkta Yapay Zeka Yarışması
11. Ulaşımda Yapay Zeka Yarışması
12. Uçan Araba Yarışması
13. Jet Motor Tasarım Yarışması
14. İnsanlık Yararına Teknoloji Yarışması
15. Eğitim Teknolojileri Yarışması
16. Akıllı Ulaşım Yarışması
17. Biyoteknoloji İnovasyon Yarışması
18. Çevre ve Enerji Teknolojileri Yarışması
19. Tarım Teknolojileri Yarışması
20. Tarımsal İKA Yarışması
21. Helikopter Tasarım Yarışması
22. Sanayide Dijital Teknolojiler Yarışması
23. Turizm Teknolojileri Yarışması
24. Üniversite Öğrencileri Araştırma Proje Yarışması
25. Lise Öğrencileri Kutup Araştırma Projeleri Yarışması
26. Türkiye Drone Şampiyonası
27. World Drone Cup
28. Türkçe Doğal Dil İşleme Yarışması
29. Hack Karadeniz
30. Travel Hackathon
31. ISIF
32. Robotik Yarışmalar
33. TAKE OFF Uluslararası Girişim Zirvesi
34. Pardus 21 Hata Yakalama ve Öneri Yarışması
35. TÜBA-TEKNOFEST Doktora Bilim Ödülü
36. Hyperloop Geliştirme Yarışması
37. Lise Öğrencileri İklim Değişikliği Araştırma Projeleri Yarışması
38. Dikey İnişli Roket Yarışması
39. Engelsiz Yaşam Teknolojileri Yarışması