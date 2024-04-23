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23 Nisan 2024 Salı 14:04:00 - Güncelleme:23 Nisan 2024 Salı 14:04:00

Teknik arıza demişlerdi, CHP'li İBB'den itiraf geldi: "Temas" etmişler

Kaynak: AA

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M5 Üsküdar-Samandıra Metro Hattı'nda dün sabah meydana gelen ve yaklaşık 32 saattir giderilemeyen sözde "arıza" nedeniyle seferler gecikmeli olarak yapılıyor. Metro İstanbul 32 saat sonra arızanın olmadığını, iki trenin kaza yaptığını açıkladı. Yaşanan aksaklık nedeniyle mağdur olan vatandaşlar, CHP'li İBB'ye sert tepki gösterdi. Öte yandan AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbullular soruyor; Bu arıza devam ediyor. Giderilmesi için daha kaç kişinin mağdur olması gerekiyor?" ifadelerini kullandı.

M5 Üsküdar-Samandıra Metro Hattı'nda dün saat 06.00 itibarıyla başlayan aksaklık devam ediyor.

İLK ÖNCE TEKNİK ARIZA DEDİLER

Metro İstanbul'un dün "teknik arıza" olarak açıkladığı ve gece saatlerinde "zorunlu bakım çalışması" şeklinde nitelendirdiği problem nedeniyle seferler Atunizade istasyonunda aktarmalı olarak sürdürülüyor.

Bugün de sürmesi beklenen çalışmalar nedeniyle Üsküdar-Altunizade istasyonları arasındaki seferler, 20-25 dakika aralıklarla gerçekleştiriliyor.

Sefer aralıklarının yer aldığı bilgilendirici tabelaların bugün kapatıldığı gözlendi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla resmi tatil olmasına rağmen yaşanan aksaklık nedeniyle Üsküdar ve Altunizade istasyonlarında yolcu yoğunluğu oluşuyor.

Seferlerin gecikmeli olarak yapılması nedeniyle güvenlik görevlileri ile yolcular arasında zaman zaman tartışmalar yaşanıyor.

Öte yandan, Altunizade-Üsküdar istasyonları arasında her iki yönde İETT otobüsleriyle ring seferleri düzenleniyor.

KABAKTEPE, METRO ARIZASI İÇİN İMAMOĞLU'NA SESLENDİ

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda metro arızasına işaret etti.

Paylaşımında, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na seslenen Kabaktepe, "Sayın İmamoğlu, Üsküdar-Samandıra metro hattında meydana gelen arıza, hala giderilmedi. İstanbullular soruyor; Bu arıza devam ediyor. Giderilmesi için daha kaç kişinin mağdur olması gerekiyor? Neden bu şehrin sorunları gündeminize giremiyor?" ifadesini kullandı.

CHP'Lİ İBB'DEN KAZA İTİRAFI GELDİ

CHP'li İBB'ye bağlı Metro İstanbul, M5 Metro Hattı'nda yolcusuz iki trenin "temas" sonucu zarar gördüğünü 32 saatlik aksamanın ardından açıkladı.

Etiketler : ibb metro istanbul arıza chp
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