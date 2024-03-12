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12 Mart 2024 Salı 10:23:00 - Güncelleme:12 Mart 2024 Salı 10:23:00

Teknelerin Türk deniz yetki alanlarında çatışmayı önlemek için gözeteceği kurallar düzenlendi

Kaynak: AA

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Türkiye'nin yetki alanları dahilindeki denizlerde muhtemel çatışmaları önlemek için teknelerin gözetecekleri kurallarda düzenlemeye gidildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca hazırlanan "Denizde Çatışmayı Önleme Yönetmeliği" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmelikle, bayrağına bakılmaksızın Türk deniz yetki alanları dahilindeki yerlerde ve buralarla bağlantılı bölgelerde teknelerinin uyması gereken kurallara ilişkin hususlar düzenlendi.

Bu kapsamda, tüm teknelerin denizde çatışmayı önlemek için taşıyacakları ve gösterecekleri fener ve alametler, verecekleri sadalı sis ve manevra işaretleri, gözetecekleri seyir kuralları, tehlikeye düştükleri zaman yardım istemek için kullanacakları işaretler belirlendi.

Tekneler, bu yönetmelikle birlikte COLREG 72 Sözleşmesi'nde yer alan kurallara uymakla yükümlü kılındı.

COLREG 72 Sözleşmesi'nin güncel metni, Denizcilik Genel Müdürlüğü internet sitesinde yayımlanacak. Gemiler, bu yönetmelik ve sözleşmenin metnini bulundurmak ve uymak zorunda olacak.

Mevzuat hükümlerine aykırı davrandığı saptanan tekne ilgililerine yönelik ilgili mevzuat kapsamında işlem yapılacak.

Etiketler : ulaştırma ve altyapı bakanlığı denizcilik genel müdürlüğü deniz yetki alanları resmi gazete
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