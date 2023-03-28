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28 Mart 2023 Salı 00:03:00 - Güncelleme:28 Mart 2023 Salı 00:03:00

Teklif TBMM Komisyonu'nda kabul edildi... Geçici işçilere kadro geliyor

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En düşük emekli maaşında artış ve geçici işçilere kadro düzenlemesini içeren teklif, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi.

En düşük emekli maaşında artış ve geçici işçilere kadro düzenlemesini içeren teklif, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi.

Teklif ile emeklilere ödenen bayram ikramiyeleri bin 100 liradan 2 bin liraya yükseltiliyor.

Kamu kurum ve kuruluşlarındaki geçici işçiler ihtiyaç doğrultusunda 11 ay 29 gün çalışma imkanı elde edecek.

Depremde arama kurtarma çalışmalarına katılan Türk vatandaşlarına Devlet Üstün Fedakarlık Madalyası, yurt dışından gelen arama kurtarma ekiplerine ise Cumhurbaşkanı Kararı ile Üstün Fedakarlık Nişanı verilebilecek.

Etiketler : son dakika emekli maaş

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