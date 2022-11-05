Tekli heyecanı
Müzisyen Özgün yeni teklisi 'İyiyim Diyemem'i müzikseverlerin beğenisine sundu.
Müzisyen Özgün yeni teklisi 'İyiyim Diyemem'i müzikseverlerin beğenisine sundu. Sözü Oytun Karanacak'a bestesi Özgün'e ait olan şarkının aranjesini Gürkan Kömürcü üstlendi. Teklisi hakkında Özgün, "Konserlerimde sevenlerimle beraber söyleyeceğimiz günleri sabırsızlıkla bekliyorum" dedi.
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