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24 Ocak 2024 Çarşamba 10:25:00 - Güncelleme:24 Ocak 2024 Çarşamba 10:25:00

Tekirdağ'da uyuşturucuya geçit yok

Kaynak: AA

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Tekirdağ'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 9 zanlı yakalandı. Aramalarda, 1 kilogram 15 gram sentetik uyuşturucu, 320 gram esrar, 10 gram eroin ile 220 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Tekirdağ'da uyuşturucu sattıkları öne sürülen 9 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu satışının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında Süleymanpaşa, Kapaklı, Çerkezköy ve Çorlu ilçelerinde bazı otomobil ve adreslerde arama yapıldı.

Aramalarda, 1 kilogram 15 gram sentetik uyuşturucu, 320 gram esrar, 10 gram eroin ile 220 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Operasyonda 9 şüpheli yakalandı.

Etiketler : tekirdğa uyuşturucu operasyon
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