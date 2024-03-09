Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu: 11 gözaltı
Kaynak: AA
Tekirdağ'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 11 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu satıcılarına operasyon düzenlendi.
Süleymanpaşa, Kapaklı ve Çorlu ilçelerindeki operasyonlarda, 25 gram bonzai, 100 uyuşturucu hap, 5 gram eroin ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 2 bin lira ele geçirildi.
Gözaltına alınan 11 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.
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