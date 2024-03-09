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Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu: 11 gözaltı
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09 Mart 2024 Cumartesi 16:44:00 - Güncelleme:09 Mart 2024 Cumartesi 16:44:00

Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu: 11 gözaltı

Kaynak: AA

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Tekirdağ'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 11 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu satıcılarına operasyon düzenlendi.

Süleymanpaşa, Kapaklı ve Çorlu ilçelerindeki operasyonlarda, 25 gram bonzai, 100 uyuşturucu hap, 5 gram eroin ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 2 bin lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan 11 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

Etiketler : TEKİRDAĞ UYUŞTURUCU OPERASYON
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