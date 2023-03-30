Tekirdağ'da parfüm fabrikası alev alev yandı

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesindeki bir parfüm fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı.

Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) faaliyet gösteren bir parfüm fabrikasının depo bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevler deponun büyük bölümünü sardı. Yangın ve patlamalar nedeniyle deponun bazı duvarları yıkıldı, parfüm şişeleri fabrikanın dışına düştü.

Haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.



Öte yandan depoda parfüm yapımında kullanılan ham maddelerin de bulunduğu öğrenildi.

İtfaiye uzun uğraşlar sonucu yangını kontrol altına aldı.

Soğutma çalışmaları sürüyor.