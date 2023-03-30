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30 Mart 2023 Perşembe 07:46:00 - Güncelleme:30 Mart 2023 Perşembe 07:46:00

Tekirdağ'da parfüm fabrikası alev alev yandı

Kaynak: AA

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Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde parfüm fabrikasında yangın çıktı. Patlayan parfüm şişeleri yangını alevlendirirken büyük çaba sarf eden itfaiye ekipleri uzun uğraşlar sonucu yangını kontrol altına aldı.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesindeki bir parfüm fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı.

Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) faaliyet gösteren bir parfüm fabrikasının depo bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevler deponun büyük bölümünü sardı. Yangın ve patlamalar nedeniyle deponun bazı duvarları yıkıldı, parfüm şişeleri fabrikanın dışına düştü.

Haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Öte yandan depoda parfüm yapımında kullanılan ham maddelerin de bulunduğu öğrenildi.

İtfaiye uzun uğraşlar sonucu yangını kontrol altına aldı.

Soğutma çalışmaları sürüyor.

Etiketler : Parfüm deposu dev yangın Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi

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