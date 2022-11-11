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11 Kasım 2022 Cuma 18:13:00 - Güncelleme:11 Kasım 2022 Cuma 18:13:00

Tekirdağ'da karaya oturan yük gemisi için kurtarma çalışması başlatıldı

Kaynak: AA

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Tekirdağ açıklarında karaya oturan 190 metre uzunluğundaki "Pangeo" isimli dökme yük gemisi için kurtarma çalışması başlatıldığı duyuruldu.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün (KEGM) sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"Yunanistan'dan Tekirdağ'a seyir halindeyken Tekirdağ C-Port önünde karaya oturan 190 metre boyundaki Pangeo isimli dökme yük gemisi için Kurtarma-14 römorkörümüz ve Kıyem-4 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botumuz ivedilikle bölgeye yönlendirildi."

Etiketler : Tekirdağ emniyet yunanistan sosyal medya
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