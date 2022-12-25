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25 Aralık 2022 Pazar 22:30:00 - Güncelleme:25 Aralık 2022 Pazar 22:30:00

Tekirdağ'da kamyon ve otobüs çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Kaynak: TRT Haber

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Tekirdağ'da kamyon ile yolcu otobüsü çarpıştı. 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Tekirdağ-Malkara yolunun Yenice mevkiinde kaza meydana geldi.

İstanbul-Şarköy arasında yolcu taşıyan otobüs, patates yüklü kamyonla çarpıştı.

Kamyon sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Etiketler : tekirdağ kamyon otobüs kaza
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