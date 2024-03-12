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12 Mart 2024 Salı 22:02:00 - Güncelleme:12 Mart 2024 Salı 22:02:00

Tekirdağ'da feci kaza: 1 kişi hayatını kaybetti, 2 yaralı

Kaynak: AA

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Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

İ.D'nin kullandığı otomobil, Değirmenaltı Mahallesi üniversite kavşağında henüz belirlenemeyen nedenle karşı şeride geçip M.D. idaresindeki otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Araçlarda sıkışan sürücüler ve yolcu A.A.D, itfaiye ekiplerince çıkarılıp Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Sürücü İ.D, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaza nedeniyle Tekirdağ-İstanbul yolunda bir süre araç yoğunluğu oluştu.

Etiketler : TEKİRDAĞ TRAFİK KAZASI Süleymanpaşa
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