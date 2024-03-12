Tekirdağ'da feci kaza: 1 kişi hayatını kaybetti, 2 yaralı
Kaynak: AA
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
İ.D'nin kullandığı otomobil, Değirmenaltı Mahallesi üniversite kavşağında henüz belirlenemeyen nedenle karşı şeride geçip M.D. idaresindeki otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Araçlarda sıkışan sürücüler ve yolcu A.A.D, itfaiye ekiplerince çıkarılıp Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Sürücü İ.D, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kaza nedeniyle Tekirdağ-İstanbul yolunda bir süre araç yoğunluğu oluştu.
- Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Müslümanların en temel sorunu parçalanmışlık
- ABB Başkan Adayı Altınok canlı yayında duyurdu! "ABB'nin şu an 20 milyar borcu var"
- Bakan Bolat rakam verdi: Esnafımıza 468 milyar TL destekte bulunduk
- İBB Başkan Adayı Murat Kurum: Koca 5 yılda yapılmış bir ulaşım yatırımı yok
- Skandal yanıt! CHP'nin ortağı DEM, Başkan Erdoğan'ın sözlerini hazmedemedi
- Tekirdağ'da feci kaza