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13 Nisan 2023 Perşembe 12:30:00 - Güncelleme:13 Nisan 2023 Perşembe 12:30:00

Tekirdağ'da 9 bin 535 kişi depremlerin ardından koruyucu aile olmak için başvurdu

Kaynak: AA

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Tekirdağ'da 9 bin 535 kişi, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremlerin ardından koruyucu aile olmak için başvuru yaptı.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, depremlerin ardından Tekirdağ'da 9 bin 535 kişi koruyucu aile, 2 bin 448 kişi ise evlat edinmek üzere başvuruda bulundu.

e-Devlet sistemi ya da şahsen başvuruda bulunan kişilere koruyucu aile hakkında bilgi verildi.

Etiketler : tekirdağ aile ve sosyal hizmetler il müdürlüğü deprem koruyucu aile

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