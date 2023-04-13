Tekirdağ'da 9 bin 535 kişi depremlerin ardından koruyucu aile olmak için başvurdu
Kaynak: AA
Tekirdağ'da 9 bin 535 kişi, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremlerin ardından koruyucu aile olmak için başvuru yaptı.
Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, depremlerin ardından Tekirdağ'da 9 bin 535 kişi koruyucu aile, 2 bin 448 kişi ise evlat edinmek üzere başvuruda bulundu.
e-Devlet sistemi ya da şahsen başvuruda bulunan kişilere koruyucu aile hakkında bilgi verildi.
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