Tekirdağ'da 5 bin 30 kişi depremlerin ardından koruyucu aile olmak için başvurdu

Tekirdağ'da 5 bin 30 kişi depremlerin ardından koruyucu aile olmak için başvurdu

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, depremlerin ardından koruyucu aile başvuruları arttı.

Tekirdağ'da 5 bin 30 kişi koruyucu aile, bin 248 kişi ise evlat edinmek üzere başvurdu.

Başvuruda bulunan kişilere koruyucu aile hakkında bilgi verildi.