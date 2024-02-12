VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Fatma Sevim Baltacı'ya vefa... Başkan Erdoğan kabri başında dua okudu!
Tekirdağ'da 3 ton 638 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirildi
"Kimseyi ötekileştirmeyeceğiz, herkesi kucaklayacağız"
CHP'de İstanbul depremi! Partililer İl binasına yürüdü
İşgalci İsrail'in saldırılarına Pakistan'dan kınama!
Sağlık Bakanlığı tercih kılavuzu tamamlandı
12 Şubat 2024 Pazartesi 21:14:00 - Güncelleme:12 Şubat 2024 Pazartesi 21:14:00

Tekirdağ'da 3 ton 638 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirildi

Kaynak: AA

ABONE OL

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde, 3 ton 638 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede yüklü miktarda kaçak nargile tütününün piyasaya sürüleceği bilgisine ulaştı.

Ekipler belirlenen adrese yaptıkları operasyonda, satışa hazır 3 ton 638 kilogram kaçak nargile tütünü buldu.

Olayla ilgili işletme sahibi H.Ö. gözaltına alındı.

Etiketler : kaçak nargile tütün ele geçirildi Çerkezköy Tekirdağ
İzmir'i yaktı

İzmir'i yaktı
Çağlar nerede Seda orada

Çağlar nerede Seda orada
"Yabancı arkadaşlarım adımı söylerken zorlanıyor"

"Yabancı arkadaşlarım adımı söylerken zorlanıyor"
Sinan Akçıl: İBB'nin kadrolu sanatçıları var

Sinan Akçıl: İBB'nin kadrolu sanatçıları var
Ailece sergi günü

Ailece sergi günü
Anne oldu

Anne oldu
Kar tatilinde

Kar tatilinde
Çifte heyecan

Çifte heyecan
Sanatçı Karsu, memleketi Hatay'a destek için çalışıyor

Sanatçı Karsu, memleketi Hatay'a destek için çalışıyor

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX