Tekirdağ'da 2 işçi toprak altında kaldı
Kaynak: İHA
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde hızlı tren çalışmalarının yapıldığı sırada toprak altında kalan 2 işçiyi kurtarma çalışmaları sürüyor.
Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren çalışmaları kapsamında Ambardere mevkiinde Çerkezköy hattında hızlı tren çalışmasını yürüten işçiler, saat 13.30 surlarında fore kazık çalışması yapıldığı esnada toprak altında kaldı.
Diğer çalışanların müdahalesi yetersiz kalınca olay yerine itfaiye ekipleri, iş makineleri, 112 ekipleri ve çok sayıda polis sevk edildi.
Yaklaşık 5 metrelik çukurdan toprak altında kalan işçileri kurtarma çalışmaları devam ediyor.
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