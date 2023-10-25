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25 Ekim 2023 Çarşamba 10:39:00 - Güncelleme:25 Ekim 2023 Çarşamba 10:39:00

Tekirdağ ve Kırklareli'nde sis etkili oluyor

Kaynak: AA

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Tekirdağ ve Kırklareli'nde sis ulaşımı olumsuz etkiledi.

Sis nedeniyle Tekirdağ'ı, Malkara, Hayrabolu ve Muratlı'ya bağlayan kara yollarında görüş mesafesi azaldı. Bazı bölgelerde görüş mesafesinin yer yer 30 metreye düşmesi üzerine polis ekipleri olumsuzluk yaşanmaması için önlem aldı.

Öte yandan yoğun sis, deniz ulaşımını da olumsuz etkiledi. Denizdeki görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle bazı gemiler Süleymanpaşa açıklarına demirledi.

Kırklareli'nde de sis sabah saatlerinde etkisini göstermeye başladı.

Kent merkezinde görüş mesafesi 50 metreye, Edirne ve İstanbul'a ulaşımın sağlandığı bölgelerde ise yer yer 20 metreye düştü.

İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şubesi ekipleri de sisin etkili olduğu güzergahlarda önlem aldı.

Her iki ilde de sisin öğle saatlerinde etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.

Etiketler : sisli ulaşım Tekirdağ Kırklareli
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