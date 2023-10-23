VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Filistinli doktordan Dünya'ya çağrı: "Dünya bize insan gözüyle baksın, İsrail'i ateşkese zorlasın"
"Hamas yetkililerine Türkiye'yi terk edin talimatı verildi" iddiası yalanlandı
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan İran'da
Dünya Filistin için meydanlarda!
Başkan Erdoğan imzasıyla TBMM'de: İsveç'in NATO'ya Katılım Protokolü sevk edildi
Diyarbakır'da depremde yıkılan Galeria Sitesi'nin 3 müteahhidi ile mühendisi hakim karşısında
23 Ekim 2023 Pazartesi 16:23:00 - Güncelleme:23 Ekim 2023 Pazartesi 16:23:00

Tekirdağ merkezli 4 ilde terör operasyonu: 16 gözaltı

Kaynak: AA

ABONE OL

Tekirdağ merkezli İstanbul, Van ve Ağrı'da, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik gerçekleştirilen operasyonda 16 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'nın ilişki ağlarının deşifre edilmesine yönelik Tekirdağ merkezli İstanbul, Van ve Ağrı'da 12 adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda, terör örgütüne eleman temin ettikleri, Tekirdağ'da terör örgütünün şehir gençlik yapılanması alanında sorumlu olarak faaliyet gösterdikleri, çeşitli etkinliklerde terör örgütü propagandası yaparak örgüt lehine slogan attıkları, sosyal medya platformları üzerinden PKK/KCK terör örgütünün propagandasını yaptıkları ileri sürülen, aralarında HDP Marmaraereğlisi İlçe Başkanının da bulunduğu 16 zanlı gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada, çok sayıda dijital materyal, örgütsel dokümanlar, toplatma kararı olan muhtelif yayınlar, örgütsel afişler ve pankartlar ele geçirildi.

Zanlıların, emniyetteki işlemleri sürüyor.

Etiketler : TEKİRDAĞ PKK/KCK OPERASYON TERÖRLE MÜCADELE
Şerbetli set

Şerbetli set
Hint rüzgarı esecek

Hint rüzgarı esecek
Hapsi isteniyor

Hapsi isteniyor
Sekizinci denemesinde böbreğine kavuştu

Sekizinci denemesinde böbreğine kavuştu
At üzerinde güzellik yarışması

At üzerinde güzellik yarışması
Tarabya, Kuruçeşme'ye taşındı

Tarabya, Kuruçeşme'ye taşındı
Kolpaçino'nun yaşam koçu

Kolpaçino'nun yaşam koçu
Sezen şarkısını yorumladı

Sezen şarkısını yorumladı
Cumhuriyet marşı besteledi

Cumhuriyet marşı besteledi

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX