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28 Haziran 2023 Çarşamba 18:45:00 - Güncelleme:28 Haziran 2023 Çarşamba 18:45:00

Tekirdağ genelinde 170 acemi kasap hastanelik oldu

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Kurban Bayramı'nın ilk gününde Tekirdağ genelinde 180 acemi kasap hastanelik oldu. Uzmanlar, kurbanların işin ehli tarafından kesilmesi gerektiğini belirterek ibadetin kazayla sonuçlanmaması için profesyonel kasaplardan destek alınması gerektiğini ifade etti.

Tekirdağ'da Kurban Bayramı'nda kasaplığa soyunan acemi vatandaşlar, meydana gelen kazalarda çeşitli yerlerinden yaralandı. Tekirdağ genelinde 170 acemi kasap hastanelik oldu.

Kurban Bayramı'nın ilk gününde, kurbanlarını profesyonel kasaplara kestirmek yerine kendisi kesmek isteyen vatandaşlar, meydana gelen kazalarda çeşitli yerlerinden yaralandı. Kasaplığa soyunan 170 kişi, kurbanlarını kesmek isterken, vücutlarının çeşitli yerlerini keserek bayramın ilk gününü hastanede geçirdi.

Uzmanlar, kurbanların işin ehli tarafından kesilmesi gerektiğini belirterek ibadetin kazayla sonuçlanmaması için profesyonel kasaplardan destek alınması gerektiğini ifade etti.

Etiketler : kurban bayramı tekirdağ acemi kasap sağlık
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