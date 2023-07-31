Tekel saldırısında korkunç detaylar! Vahşette gözaltı sayısı 3'e çıktı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, soruşturmaya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Esenyurt ilçesinin Güzelyurt Mahallesi'nde meydana gelen olayın şüphelilerinden biri daha (S.Ö.) yakalandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğümüzün yaptığı çalışmalar sonrası olayın şüphelilerinden M.Ö'den sonra S.Ö de yakalandı. Diğer 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor."

CİNAYETİN NEDENİ BELLİ OLDU

Cinayetin nedeninin iki aile arasındaki borç kavgası olduğu öğrenildi. İddiaya göre saldırganlar, alacaklı oldukları baba Erzen'den borcun ödenmesini istedi. Paralarını alamayınca konuyu mahkemeye taşıyan zanlılar, icra takibi başlattı. Bu durum karşısında öfkelenen baba Erzen, Whatsapp'dan küfürlü bir durum paylaştı.

Baba Erzen'i bulmak için tekel bayiine gelen silahlı saldırganlar, Yusuf Erzen, Yunus Emre Erzen ve Batuhan Bayındır'ı gördü. Erzen kardeşlerden babalarını çağırmalarını isteyen saldırganlar, daha sonra çıkan arbedede ortalığı savaş alanına çevirdi. Geçtiğimiz aylarda ise Erzen ailesinin büyük oğlunun saldırganlardan birini silahla yaraladığı ve şu anda cezaevinde olduğu öğrenildi.

Öldürülen Yunus Emre Erzen'in babası, "20 yıldır birbirimiz tanırız. Neredeyse aynı mahallenin insanlarıyız. Bunlara 600.000 lira borcum vardı, icraya koymuşlardı. Çocuğumu ve arkadaşını nasıl öldürdüler halen aklım ermiyor. Kimin kime borcu yok bugün? Her esnaf sıkıntıya girer. Bu çocukların öldürülmesi mi gerekiyordu?" açıklamasını yaptı.

DEHŞET GÖRÜNTÜLER

Görüntülerde, 3 kişi iş yerinde konuşurken, 4 kişi içeri giriyor. Yeşil tişörtlü biri ile iş yeri çalışanı arasında tartışma çıkıyor. Saldırganlardan birinin 'Babanı çağır konuşalım' dediği duyulurken, iş yeri çalışanını, "Şimdi böyle niye geldiniz bana bir söyleyin" diye yanıt veriyor. Beyaz gömlekli saldırgan ise, "Baban bir şey paylaşmış, çağır konuşalım" diyor. Kasada duran çalışan, "Babam ne paylaşmış söyleyin" diye yanıt verdikten sonra, saldırganlardan birinin "Sen bilmiyor musun?" dediği duyuluyor. Tartışma esnasında yeşil tişörtlü saldırganın iş yeri çalışanının omzunu sıkmasının ardından, iş yeri çalışanı ile yeşil tişörtlü saldırgan arasında arbede çıkıyor. Arbede sırasında iş yeri çalışanı kasada bulunan silahı alarak, yeşil tişörtlü saldırganın ayaklarına ateş ediyor. O sırada saldırganlar şişelerle kasada bulunan kişiye saldırıyor. Beyaz gömlekli saldırgan üzerinde bulunan silahı çıkararak önce iş yeri çalışanına defalarca ateş ediyor. Ardından da işyerinde bulunan iki kişiye daha ateş ediyor.

GÖZALTI SAYISI 3'E YÜKSELDİ

İstanbul Esenyurt'ta iki kişinin öldüğü tekel bayisindeki saldırıya ilişkin yapılan çalışmalarda bir kişi daha yakalanarak gözaltına alındı. Konu ile ilgili sosyal medyadan açıklama yapan İçişleri Bakanı Yerlikaya, şüphelilerden S.Ö.'nün de yakalanarak gözaltına alındığını duyurdu.

Tekel bayisindeki silahlı saldırı olayını gerçekleştiren şüphelilerden Murat Özer yakalandı. Sürdürülen soruşturmanın ardından İçişleri Bakanı Ali Yerlikya şüphelilerden S.Ö.'nün yakalanarak gözaltına alındığını duyurdu.

Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından sürdürülen soruşturma kapsamında bir şüpheli daha gözaltına alındı. Gözaltı sayısı 3'e çıktı. Firarda kalan bir kişinin yakalanması çalışmalarına devam ediliyor.