27 Mayıs 2023 Cumartesi 14:07:00 - Güncelleme:27 Mayıs 2023 Cumartesi 14:07:00
"Tek yürek, tek bileğiz" Başkan Erdoğan: Son nefesimize kadar hep birlikte Türkiye'yiz!
Başkan Erdoğan, sosyal medya paylaşımında "Tek yürek, tek bileğiz. Son nefesimize kadar hep birlikte Türkiye'yiz!" ifadelerini kullandı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı videolu paylaşımda "Tek yürek, tek bileğiz. Son nefesimize kadar hep birlikte Türkiye'yiz!" ifadelerini kullandı.
- "14 Mayıs'ta yarım bıraktığımız işi tamamlayacağız"
- "Türkiye'de demokrasi, bütün kurum ve kurallarıyla birlikte saat gibi çalışmaktadır"
- TBMM Başkanı Şentop'tan 27 Mayıs 1960 darbesi mesajı
- "Türkiye yükselen ekonomiler içerisinde çok önemli avantajlar elde edecek"
- Sinan Oğan: Demokrasi bunlar için sadece laftan ibarettir
- "Yüzde 50 artı 1 tekrar gözden geçirilebilir"