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27 Mayıs 2023 Cumartesi 14:07:00 - Güncelleme:27 Mayıs 2023 Cumartesi 14:07:00

"Tek yürek, tek bileğiz" Başkan Erdoğan: Son nefesimize kadar hep birlikte Türkiye'yiz!

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Başkan Erdoğan, sosyal medya paylaşımında "Tek yürek, tek bileğiz. Son nefesimize kadar hep birlikte Türkiye'yiz!" ifadelerini kullandı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı videolu paylaşımda "Tek yürek, tek bileğiz. Son nefesimize kadar hep birlikte Türkiye'yiz!" ifadelerini kullandı.

Etiketler : recep tayyip erdoğan paylaşım türkiye
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