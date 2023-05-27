"Tek yürek, tek bileğiz. Son nefesimize kadar hep birlikte Türkiye'yiz!"

"Tek yürek, tek bileğiz" Başkan Erdoğan: Son nefesimize kadar hep birlikte Türkiye'yiz!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı videolu paylaşımda "Tek yürek, tek bileğiz. Son nefesimize kadar hep birlikte Türkiye'yiz!" ifadelerini kullandı.