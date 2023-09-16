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16 Eylül 2023 Cumartesi 17:00:00 - Güncelleme:16 Eylül 2023 Cumartesi 17:00:00

TDV, eğitim yardımlarında deprem bölgesine öncelik veriyor

Kaynak: AA

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Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), yurt içi eğitim yardımlarında 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerdeki öğrencilere öncelik verildiğini bildirdi.

TDV'nin açıklamasına göre, "Eğitimle Değişir Dünya" kampanyası kapsamında yıl içinde yurt içi ve dışında 33 bin 883 öğrenciye eğitim yardımı yapılıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vakıf Genel Müdürü İzani Turan, Kahramanmaraş merkezli depremin ardından yurt içi eğitim faaliyetlerinde deprem bölgesini öncelediklerini, yardımların artarak devam ettiğini aktardı.

Depremden zarar gören öğrencilere maddi ve manevi destek sağlandığını, 11 ildeki öğrenciler için ayrıca kampanya başlatıldığını kaydeden Turan, bunun yanında 81 ilde desteğe ihtiyaç duyan öğrencilere de yardımların sürdüğünü belirtti.

Turan, "İlk emri 'Oku' olan bir dinin mensupları olarak, 12 burs programıyla her yıl yurt içinden ve dışından binlerce öğrenciye yurt, burs, kurs imkanı sağlıyoruz. Ortaöğretim, lisans ve lisansüstü seviyelerde yerli ve uluslararası öğrencilere destek vererek, geleceği imar edecek gençlerin hayallerinin gerçekleşmesine destek oluyoruz." ifadelerini kullandı.

Yurt içi ve dışı burs programlarından 5 bin 7 öğrencinin faydalandığını belirten Turan, 15 ülkede destek verilen 31 eğitim projesinden 10 bin 600 öğrencinin yararlandığını kaydetti.

Turan, eğitimde destek konusunda pozitif ayrımcılık yapıldığına da değinerek, "Vakfımız hafızlık yarışmalarında dereceye giren öğrencilere, afetlerde zarar gören ailelerin çocuklarına, şehit-gazi yakınlarına, yurtlarımızda barınan ve eğitim programlarımıza devam eden öğrencilere burs ve eğitim desteği de vermektedir." bilgisini paylaştı.

Etiketler : türkiye diyanet vakfı deprem gölgesi yardım eğitim
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