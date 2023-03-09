TDV, Adıyaman'daki depremzede kadınlar için örgü atölyesi kurdu

Vakıftan yapılan açıklamada, TDV Kadın Aile ve Gençlik Hizmetleri Müdürlüğünün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Eğriçay Çadır Kenti'ndeki manevi destek çadırında depremzede kadınlar için yün örme atölyesi kurduğu belirtildi.

Afetten etkilenen kadınların rehabilitasyonu ve sosyalleşmeleri amacıyla kurulan atölyede yün örme etkinliği düzenlendiği aktarıldı.

Hayırseverlerin yardımlarıyla kurulan atölyede, depremzede kadınların çocuklar için yelek, atkı ve çorap ördüğü bildirildi.