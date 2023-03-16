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16 Mart 2023 Perşembe 15:16:00 - Güncelleme:16 Mart 2023 Perşembe 15:16:00

TDT Olağanüstü Zirvesi Bildirisinde Türkiye ile dayanışma vurgusu

Kaynak: AA

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Devlet başkanları, TDT Olağanüstü Zirvesi Bildirisinde, depremlerin ardından toparlanma ve yeniden inşa çabalarında Türkiye ile dayanışma içinde olduklarını bildirdi.

Devlet başkanları, TDT Olağanüstü Zirvesi Bildirisinde, depremlerin ardından toparlanma ve yeniden inşa çabalarında Türkiye ile dayanışma içinde olduklarını bildirdi.

Etiketler : türk devletleri teşkilatı zirve dayanışma devlet başkanları

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