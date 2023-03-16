16 Mart 2023 Perşembe 15:16:00 - Güncelleme:16 Mart 2023 Perşembe 15:16:00
TDT Olağanüstü Zirvesi Bildirisinde Türkiye ile dayanışma vurgusu
Kaynak: AA
ABONE OL
Devlet başkanları, TDT Olağanüstü Zirvesi Bildirisinde, depremlerin ardından toparlanma ve yeniden inşa çabalarında Türkiye ile dayanışma içinde olduklarını bildirdi.
Devlet başkanları, TDT Olağanüstü Zirvesi Bildirisinde, depremlerin ardından toparlanma ve yeniden inşa çabalarında Türkiye ile dayanışma içinde olduklarını bildirdi.
- "Sel felaketinde 258 araç, 252 konut ve 43 iş yerinin hasar tespit çalışmaları yapıldı"
- MHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Erdoğan!
- TDT Olağanüstü Zirvesi Bildirisinde Türkiye ile dayanışma vurgusu
- Depremlerde yıkılan binalarla ilgili soruşturmalarda 284 kişi tutuklandı
- "Ortak kültür ve ortak tarih alanlarında katkı sunmaya devam edeceğiz"
- "Selde 15 vatandaşımızı kaybettik"