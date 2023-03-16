TDT Olağanüstü Zirvesi Bildirisinde Türkiye ile dayanışma vurgusu

TDT Olağanüstü Zirvesi Bildirisinde Türkiye ile dayanışma vurgusu

Devlet başkanları, TDT Olağanüstü Zirvesi Bildirisinde, depremlerin ardından toparlanma ve yeniden inşa çabalarında Türkiye ile dayanışma içinde olduklarını bildirdi.