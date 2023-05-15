TDT Gözlem Heyeti: Türkiye'deki seçimler açık, şeffaf ve uluslararası seçim standartlarına uygun

Türk Devletleri Teşkilatı'nın (TDT) seçimlere ilişkin yapılan yazılı açıklamada, heyetin seçimlerde gözlem yaptığı bildirildi.

TDT Genel Sekreter Yardımcısı Büyükelçi Yerzhan Mukash başkanlığındaki heyetin, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan parlamento üyeleri, merkezi seçim komisyonları temsilcileri ve diplomatları ile TDT Sekretaryası yetkilileri olmak üzere 30 delegeden oluştuğu belirtilen açıklamada, heyetin, İstanbul'daki seçimleri, şehrin farklı ilçelerinde gözlemlemek amacıyla üç gruba ayrıldığı ifade edildi.

Heyetin, faaliyetlerini Türkiye mevzuatının yanı sıra seçimlerin düzenlenmesi ve yürütülmesine ilişkin genel kabul görmüş uluslararası hukuk kurallarına uygun olarak, seçim sürecine ve devletin egemenliğine müdahale etmeden gerçekleştirdiği vurgulanan açıklamada, seçim öncesi sürecin gözlemlenmesi çerçevesinde heyetin 11 Mayıs'ta, Dışişleri Bakanlığı İstanbul Temsilcisi Büyükelçi Ayşe Sözen Usluer, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve İstanbul Seçim Kurulu Başkanı Ramazan Seçkin ile görüşmeler gerçekleştirdiği ve bu toplantılarda seçimlere katılım ve yurt dışında yaşayan vatandaşların oy verme süreci hakkında bilgilendirildiği aktarıldı.

"OY PUSULALARININ VE SONUÇLARIN SAYIMI ULUSAL SEÇİM MEVZUATINA UYGUN OLARAK ZAMANINDA GERÇEKLEŞTİRİLMİŞTİR"



Heyetin, AK Parti, CHP ve İYİ Parti'nin İstanbul'daki parti yetkilileriyle görüşmeler yaptığı ve İstanbul'daki bazı sandıkların açılışlarına katıldığı ifade edilen açıklamada, "Oy pusulalarının ve sonuçların sayımı ulusal seçim mevzuatına uygun olarak zamanında gerçekleştirilmiştir." değerlendirmesine yer verildi.

Seçim sürecindeki gözlemlerin paylaşıldığı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Heyet toplam 170 seçim merkezini ziyaret etmiştir, idari makamların veya kolluk kuvvetlerinin sandık merkezlerindeki çalışmalara müdahale ettiğine dair herhangi bir bulguya rastlamamıştır. Oy verme günü boyunca halkın özgür iradesini sağlamak için gerekli tüm idari tedbirler alınmıştır. Seçimlerin tarafsız şekilde gözlemlenmesi için ulusal ve uluslararası gözlemcilere uygun koşullar sağlanmıştır. Heyet, çoğunlukla ulusal ve bazı uluslararası gözlemcilerin katılımını gözlemlemiştir, bu da seçimlerin meşruiyetini ve şeffaflığını güçlendirmektedir."

Seçim sonuçlarını etkileyebilecek ciddi bir teknik sorunun oluşmadığı bilgisi paylaşılan açıklamada, "Sonuç olarak, TDT Uluslararası Seçim Gözlem Heyeti, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinin açık, şeffaf ve rekabetçi olduğunu ve Türkiye Cumhuriyeti'nin ulusal mevzuatına ve genel kabul görmüş uluslararası seçim standartlarına uygun olduğunu teyit eder." ifadeleri kullanıldı.