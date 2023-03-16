"TDT çerçevesinde ikili ilişkiler ve çok taraflı işbirlikleri gelişti"

TDT Genel Sekreteri Ömüraliyev: TDT çerçevesinde ikili ilişkiler ve çok taraflı işbirlikleri gelişti

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Genel Sekreteri Kubanıçbek Ömüraliyev, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın TDT Bakü Zirvesi'nde Dede Korkut'tan alıntıladığı sözlerine atıf yaparak "Dost iyi günde çağırıldığında kötü günde ise çağrılmadan gelendir, demiştiniz. Bizler de Türk devletleri olarak Türkiye'yi ve kardeş Türk milletini yalnız bırakmadık." dedi.

Ömüraliyev, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Olağanüstü Zirvesi'nde konuştu.

Türkiye'de meydana gelen ve tüm Türk dünyasını üzen deprem felaketi nedeniyle "Birliğimiz Gücümüzdür" diyerek bir araya geldiklerini aktaran Ömüraliyev, Türk halkına ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a taziyelerini iletti.

Ömüraliyev, 6 Şubat'ta meydana gelen büyük deprem felaketinin ardından bu zirve girişimini, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in dile getirdiğini belirterek bu şekilde gayriresmi zirvelerin yılda bir kez düzenlenerek geleneksel hale getirilmesinin büyük öneme sahip olduğunu söyledi.

Ortak kültürü, dili, yaşamları ve gönülleri olan halkları temsil ettiklerini kaydeden Ömüraliyev, TDT ülkelerinin acil durum konusunda çalışan bakanlıklarının AFAD ile yakın işbirliğinde mümkün olan her türlü yardımı yaptığını ifade etti.

Ömüraliyev, bu yardımlar arasında sahra hastanesi kurulması, ekipman ve ilaç sağlanmasının bulunduğunu belirterek Türkiye'de yaşayan vatandaşların da gönüllü olarak Türk halkına bu zorlu zamanlarda yardımcı olmaya çalıştığını dile getirdi.

Karabağ çatışmasında ve diğer zorluklarda da kimseyi yalnız bırakmadıklarını anımsatan Ömüraliyev, aynı şekilde şimdi de bu zor zamanlarda birbirlerini yalnız bırakmayacaklarını ifade etti.

Ömüraliyev, Bakü Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine atıf yaparak "Dede Korkut'tan bir söz aktarmıştınız; 'Dost iyi günde çağırıldığında kötü günde ise çağrılmadan gelendir' demiştiniz. Bizler de Türk devletleri olarak Türkiye'yi ve kardeş Türk milletini yalnız bırakmadık." dedi.

TDT Genel Sekreteri olarak deprem bölgelerini ziyaret ettiğini söyleyen Ömüraliyev, yerel yetkililerle görüşüp orada oluşturulan kampları ve sahra hastanelerini gördüğünü ifade etti.

Ömüraliyev, ziyareti sırasında afet bölgesindeki ihtiyaçlarla ilgili bilgi aldığını ve kendi ülkelerinden daha fazla yardımda bulunmak isteyenlere bu bilgileri aktardıklarını belirtti.

Bu afetin, acil durumlarla başa çıkabilmek ve müdahale edebilmek için ciddi adımlar atılması gerektiğini gösterdiğine dikkati çeken Ömüraliyev, TDT kapsamında da buna yönelik bir mekanizma oluşturulmasının önemine işaret etti.

Ömüraliyev, dünyanın zor bir dönemden geçtiğini, yaşadıkları coğrafyaların büyük siyasi dönüşümlerin merkezinde yer aldığını kaydetti.

"Uluslararası arenadaki bu sistemsel değişimlerde güvenlik, göç, enerji ve diğer sektörlerdeki krizler, hayatımızı doğrudan etkileyen sorunları kapımıza kadar getiriyor ve bu olgu bizi zor kararlar almaya zorluyor." ifadelerini kullanan Ömüraliyev, küresel tehdit ve zorlukların belirli fırsatları da ortaya çıkardığını vurguladı.

Ömüraliyev, TDT çerçevesinde ikili ilişkilerin ve çok taraflı işbirliklerinin geliştiğini belirterek şunları kaydetti:

"Teşkilatın Genel Sekreteri olarak ülkelerimiz arasında birlik havasının oluşmasında Türk Devletleri Teşkilatı platformunun büyük rol oynadığına yürekten inanıyorum. Teşkilatımız kendimizi kardeş halklar olarak tanıma yeteneğimizi artırdı ve eminim ki halklarımız, milletlerimiz daha da yakın hale gelmek için çalışmalarına devam edecektir."

TDT'nin İstanbul ve Semerkant zirvelerinde alınan kararların işbirliklerini çeşitli seviyelere yükselttiğini vurgulayan Ömüraliyev, büyük çaplı kuruluş haline geldiklerini ve teşkilatın sadece adının değil yapısının da değiştiğini söyledi.