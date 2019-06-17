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17 Haziran 2019 14:49 | Pazartesi

TDK'nin tüm sözlükleri tek tıkla kullanıcının karşısında

Türk Dil Kurumunun (TDK) internet sayfasında güncellemeye gidildi. TDK'nin tüm sözlüklerine 'sozluk.gov.tr' adresinden tek tıkla ulaşılabilecek.

"sozluk. gov.tr"de TDK sözlüklerinin yanı sıra her gün farklı bir kelime ile bir deyim veya atasözünün anlamına, bir dil kuralına yer veriliyor, sıkça yapılan yanlışlar ile sık karıştırılan sözcüklere ilişkin uyarılarda bulunuluyor.

Kuruma sıklıkla sorulan soruların uzmanlar tarafından derlendiği bir bölümün de yer aldığı internet sayfasında, vatandaşlara yabancı sözcüklere Türkçe karşılık önerme imkanı veriliyor.

TDK Başkanı Prof. Dr. Gürer Gülsevin, kurumun güncellenen genel ağ sayfalarına ilişkin AA muhabirine açıklamada bulundu.

Gülsevin, TDK'nin 1945'ten beri yayımlanan Türkçe Sözlüğünün Türkçenin en güvenilir, en gelişmiş ve en güncel sözlüğü olduğunu, TDK'nin genel ağında da Güncel Türkçe Sözlüğü ismiyle yer aldığını söyledi.

Bilgi ve kelime yarışmaları esnasında, TDK'nin genel ağ sayfasına çok fazla başvurulduğunu, aşırı yüklenmenin de bazı teknik sıkıntılara yol açtığını anlatan Gülsevin, bunun önüne geçmek için genel ağ sayfasında ve içeriğinde yenilikler yapıldığını belirtti.

Yaptıkları yenilikle, arama motoruna "TDK" yazıldığında tüm sözlüklerin yer aldığı "sozluk.gov.tr" sayfasına ulaşıldığını anlatan Gülsevin, böylece kurumun genel sayfasının çalışma hızının da arttığına işaret etti.

Gülsevin, TDK denildiğinde akla gelen en önemli unsurun, Güncel Türkçe Sözlük olduğunu dile getirerek, "İçinde 100 binin üzerinde kelime barınan ve en çok başvurulan sözlük Güncel Türkçe Sözlük'tür." dedi.

Güncel Türkçe Sözlüğün yanı sıra Derleme Sözlüğünden Tarama Sözlüğüne, Atasözleri ve Deyimler Sözlüğünden 100'e yakın terim sözlüğüne tek tıkla ulaşma imkanı sunulduğuna dikkati çeken Gülsevin, şöyle devam etti:

"Eski sayfamızda sözlük denilen yere tıklanıldığında Güncel Türkçe Sözlüklerimiz ortaya çıkıyordu. Biz bu işi daha da kolaylaştırdık. Arama motoruna, 'sozluk.gov.tr' veya 'TDK' yazdığınız zaman karşınıza çıkan sayfada, Güncel Türkçe Sözlük, Terimler veya Halk Ağzı Sözlükleri gibi tüm sözlüklerimize ulaşabiliyorsunuz."

"YANLIŞ YAZILSA DA DOĞRU KELİMEYE ULAŞILABİLİYOR"

Gülsevin, "sozluk.gov.tr"de bir kelimenin tek tıklamayla farklı sözlüklerde aratılabileceğini vurgulayarak, "Yeni çalışmamız, kullanıcıya büyük bir kolaylık oldu." dedi.

Eskiden kelime yanlış yazılırsa arama yapılamadığını hatırlatan Gülsevin, bu sorunu ortadan kaldırdıklarını, ilk 3 harf yazıldıktan sonra farklı kelimelerin kullanıcıya sunulduğunu söyledi.

Gülsevin, önceden kurum sayfasında bulunan ama belli dönemlerde işleyişi yavaşlayan "sıkça sorulan sorular" bölümünü de güncelleyip, görünür hale getirdiklerini anlattı.

TDK'ye her gün çeşitli yollardan dilbilgisi, kelimeler, dil politikası ve yazımla ilgili sorular ulaştığını belirten Gülsevin, "Bunların çoğu aynı sorular oluyor. Uzmanlarımız bu soruları bir araya topladı. Bu, bizim sayfamızın yeni yüzünün önemli detaylarından bir tanesi." diye konuştu.

"sozluk.gov.tr"de her gün farklı bir kelime ile farklı bir atasözü ya da deyimin anlamına yer verildiğini bildiren Gülsevin, sözlüğü her gün kullanan kişilerin 365 gün boyunca farklı kelimelerle karşılaşacağını kaydetti.

SÖZLÜK "CEP"E DE GİRECEK

Gülsevin, "Sıkça karıştırılan sözler", "Sıkça yapılan yanlışlara doğrular" bölümlerinin de bulunduğu yeni internet sayfasında, "Yabancı sözlere karşılıklar öner" bölümü de açtıklarını aktardı. Gülsevin, "Bir kişi, 'Ben şöyle bir kelimeye, şöyle bir karşılık düşünüyorum' diyebilir. O kelimeler heyetimizin önüne gelecek ve belirli dönemlerde bilim kurulu üyelerimizle görüşüp, o kelimeye hangi Türkçe karşılığın gelebileceğini açıklayacağız." ifadelerini kullandı.

Cep telefonları için de bir uygulama çalışması içinde olduklarını bildiren Gülsevin, "Yakın bir zamanda akıllı telefonlarda ve tabletlerde sözlüğümüzü görebileceğiz, çalışmalarımızı yürütüyoruz." dedi.

(AA)

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